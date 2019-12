Instytut Opinii IBOR w sondażu dla RMF FM zapytał Polaków, kiedy robią świąteczne podarunki i ile planują na nie wydać. Ponad połowa pytanych (57 proc.) wykazuje się zapobiegliwością i robi zakupy dużo wcześniej. Spora grupa (28 proc.) odwiedza sklepy w ostatniej chwili.

W grupie osób planujących wręczyć bliskim świąteczne podarunki aż 44 proc. przeznaczy na to do 500 złotych. 26 proc. zaplanowało kwotę od 501 do 1000 złotych, a 14 proc. ponad 1000 złotych. Spora grupa (16 proc.) jeszcze nie wie ile wyda na świąteczne prezenty.

Zapytaliśmy respondentów jakie prezenty planują wręczyć swojej drugiej połówce. Najczęściej wskazywano na biżuterię, ubrania, perfumy i kosmetyki. Wśród planowanych prezentów pojawiły się także sprzęt AGD, wyroby galanteryjne (portfele, paski, futerały), meble, smartfony, narzędzia, opłacone wycieczki, sprzęt RTV, sprzęt wędkarski, sprzęt sportowy oraz książki. Są i tacy, którzy postawili na oryginalność i zaplanowali sprezentować przejażdżkę czołgiem.

A co sami chcielibyśmy dostać na święta? Najbardziej pożądanymi prezentami okazała się być wycieczka - chciałoby ją otrzymać aż 73 proc. (częściej o wycieczce marzą jednak panie niż panowie) Chcielibyśmy też dostać książkę (72 proc), perfumy (72 proc.), kosmetyki (64 proc.), grę planszową (61 proc.), wizytę w salonie SPA (60 proc.), płytę z muzyką lub filmem (58 proc.), sprzęt sportowy (52 proc.), biżuterię (52 proc.) i pieniądze (51 proc.). Co ciekawe sporo osób (42 proc.) chciałoby dostać rózgę (częściej chcieliby ją panowie).



Rózga pod choinką

Spora grupa mężczyzn i nieco mniej kobiet zadeklarowało, że chcieliby dostać pod choinkę rózgę. Co innego chcieć taki prezent, a co innego na niego zasłużyć. Dopytaliśmy o tę kwestię i okazało się, że znacznie więcej panów uważa, że zapracowali sobie w tym roku na rózgę (31 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet).

Panowie są także nieco bardziej krytyczni wobec swoich partnerek - co czwarty z nich (25 proc.) uważa, że jego partnerka zasłużyła na rózgę. Kobiety są wobec swoich mężczyzn nieco bardziej życzliwe - 22 proc. uznało, że partnerzy zasłużyli na rózgę.