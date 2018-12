Nasz świąteczny konwój nie zatrzymuje się! Po tym, jak rozdaliśmy choinki w Warszawie, w czwartek zatrzymamy się w Kielcach, żeby na rynku podarować Wam tysiąc pachnących drzewek od RMF FM!





Drzewka zaczniemy rozdawać tradycyjnie o godzinie 11. Tym razem nasz żółto-niebieski konwój stanie na rynku w Kielcach. W stolicy województwa świętokrzyskiego będzie nam towarzyszył Piotr Kupicha, wokalista zespołu Feel. Zadbamy m.in. o to, żeby osłodzić Wam czas oczekiwania na świąteczne drzewko. Do każdej choinki dodaliśmy wielopaki z gumami Mamba. Będą też piękne żółto-niebieskie bombki.

Na miejscu czekają na was też inne atrakcje i konkursy.







Od rana w Kielcach jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz!



Tradycyjnie będziemy szukać wokalnych talentów - każdy będzie mógł spróbować swoich sił przed mikrofonem i wziąć udział w naszym świątecznym karaoke! Ten konkurs to też niepowtarzalna szansa, żeby wystąpić na antenie RMF FM!

23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, zaczniemy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17 w RMF FM. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!

A tak było wczoraj w Warszawie