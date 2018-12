Magię świąt budują nasi najbliżsi, ale nie tylko. Wyjątkowość tego czasu tworzą również świąteczne dekoracje, kolędy, czy zapach domowych wypieków. Bożego Narodzenia nie może być też bez choinki! Dlatego już po raz 18., w 12 polskich miastach rozdajemy Wam świąteczne drzewka. W sobotę jesteśmy w Poznaniu.

Dziś choinkowy konwój RMF FM zawitał do Poznania. Drzewka rozdajemy na Placu Wolności, a pomaga nam w tym gwiazda - Lanberry.

Do każdego drzewka dodamy też wielopaki z gumami Mamba, aby osłodzić Wam oczekiwanie na Boże Narodzenie.

Choinki pod choinkę od RMF FM trafił do domów poznaniaków Jacek Skóra /RMF FM



Aby łatwiej było udekorować otrzymaną choinkę, mamy dla Was żółto-niebieskie bombki. Otrzyma je dziesięć pierwszych osób z kolejki. Ale - co ważne - będziemy je rozdawać także wśród pozostałych oczekujących. Zaplanowaliśmy bowiem całe mnóstwo zabaw, konkursów. W każdym z miast stanie także fotobudka, będzie też wiele konkursów i specjalny kącik dla najmłodszych.





Zadbamy też o to, by święta były smaczne. Stu pierwszym osobom rozdamy aromatyczne pierniczkowe gwiazdy.

Rozśpiewamy Wasze miasta

Natalia Szroeder nie będzie jedyną gwiazdą, która dołącza do 18. edycji akcji "Choinka pod choinkę". Na scenie pojawią się Ewelina Lisowska, Rafał Brzozowski, Enej, Piotr Kupicha, Michał Szczygieł, Antek Smykiewicz, Lanberry, Sarsa, Margaret, Filip Lato i Paweł Domagała!

Tradycją stało się, że RMF FM nie tylko rozdaje choinki przed Bożym Narodzeniem, ale również szuka muzycznych talentów. Nie inaczej będzie tym razem!

W każdym z 12 miast specjalne jury wyłoni jedno świąteczne karaoke. 23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, uruchomiamy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!