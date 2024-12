Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Nieodłącznym atrybutem świąt jest choinka. Uroczysta inauguracja drzewka na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się w piątek.

Rozświetlona choinka na Rynku Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Uroczyste zaświecenie świątecznego drzewka na Rynku Głównym odbyło się w piątek, 6 grudnia o godz. 17.30.

Ozdobiony tysiącami światełek, sopli i baniek 15-metrowy świerk rozbłysnął w pobliżu bazyliki Mariackiej.

Tradycyjnie lampki włączył prezydent Krakowa - po raz pierwszy Aleksander Miszalski.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Powoli zaczynamy w Krakowie czuć święta. Coraz więcej ozdób świątecznych wszędzie w mieście się pojawia, Jarmark Bożonarodzeniowy już działa, od paru dni rozdajemy też karpia. A dziś - to szczególnie do dzieci chciałbym powiedzieć – odprawiłem 149 Mikołajów, którzy ruszyli w miasto i mam nadzieję, przyniosą wam prezenty - powiedział do zgromadzonych wokół choinki prezydent Krakowa.

Miszalski wyliczył, że do ozdobienia 15-metrowego świerku użyto ponad 26 tys. ozdób, w tym 177 kompletów lampek.

Wspomniał przy tym, że choinka mimo bogatego oświetlenia jest energooszczędna.

Dekoracje zostały utrzymane w złoto-srebrnej kolorystyce, nawiązując do wawelskich arrasów, tkanych takimi nićmi przez brukselskich mistrzów.

Podczas spotkania na rynku prezydent złożył też mieszkańcom świąteczne życzenia. Pogodnych, zdrowych, rodzinnych, spokojnych, jak najbardziej radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. I wszystkiego najlepszego na Nowy Rok, żeby był pełen sukcesów - powiedział.

Sztuczne choinki pojawiły się także w innych częściach miasta - na Rynku Podgórskim, przed Muzeum Narodowym, a także na placu Centralnym i placu Wszystkich Świętych.

Wawelskie arrasy

W tym roku już po raz czwarty Kraków został ozdobiony w stylu nawiązującym do wawelskich arrasów.

Iluminacja utrzymana w złotej i srebrnej kolorystyce nawiązuje do nici, którymi brukselscy mistrzowie tkali te unikatowe dzieła sztuki. W najważniejszych punktach miasta spotkamy również bohaterów arrasowych opowieści, czyli jelenie, wielbłądy, żyrafy i rajskiego ptaka.

Dekoracje świąteczne pozostaną w Krakowie do 2 lutego.