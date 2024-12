Kolorowy korowód i świąteczne atrakcje zawitają na Stary Rynek w Pabianicach w niedzielę 15 grudnia. IX Pabianicką Paradę Świąteczną wraz z Jarmarkiem zaplanowano na godzinę 15.30, kiedy to barwny pochód ruszy z ul. Kościuszki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na paradzie spodziewanych jest co najmniej 200 uczestników różnych, zorganizowanych grup. Organizatorzy zachęcają jednak wszystkich chętnych do dołączenia do zabawy w dowolnym momencie.

Mile widziane są wszelkiego rodzaju przebrania. Oficjalne rozpoczęcie zabawy na Starym Rynku w Pabianicach przewidziane jest na godzinę 16.00.

Jednym z głównych punktów programu będzie występ Pawła Stasiaka i zespołu Papa D. Na scenę wyjdą o godzinie 19.00.

Na uczestników Jarmarku czeka wiele atrakcji. Świąteczna platforma umożliwi wykonanie pamiątkowych zdjęć z Mikołajem, a dla zgromadzonych przygotowano 1200 porcji aromatycznej zupy grzybowej, gotowanej w wojskowych kuchniach polowych.

Tradycyjnie nie zabraknie ogniska z kiełbaskami, dzielenia się chlebem oraz zabaw dla najmłodszych. Różnorodne stoiska z asortymentem świątecznym, rękodziełem i gastronomią rozgoszczą się na placu i uliczkach otaczających Stary Rynek.

Aby ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie, w niedzielę (15 grudnia) uruchomiona zostanie darmowa linia M - św. Mikołaj. Świąteczny tramwaj będzie kursował na trasie IKEA - ul. Wiejska, a dodatkowy autobus połączy ul. Waltera-Janke z Dworcem PKP. Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie www.komunikacjapabianice.pl.