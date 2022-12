5-letni chłopiec z Bolzano na północy Włoch napisał list do świętego Mikołaja. Przylepił go do balonów, które wypuścił w niebo w nadziei, że dotrze do adresata. List nie doleciał do Laponii, ale do wojskowej bazy lotniczej pod Rzymem. Żołnierze pomogli spełnić prośby malca o prezenty.

"Mam na imię Gabriele i mam pięć lat. W tym roku byłem bardzo grzeczny"- tak zaczyna się list, w którym mały Włoch poprosił o klocki i o grę. "Pozdrów ode mnie twoje renifery"- tak kończy się list do Świętego Mikołaja, ozdobiony naklejkami. List przyczepiony do czterech czerwonych balonów wypełnionych helem pokonał około 700 kilometrów i poleciał na południe zamiast na północ pod koło podbiegunowe. Nietypowa przesyłka upadła na teren lotniska wojskowego niedaleko Rzymu i tam została znaleziona przez żołnierzy podczas patrolu- poinformowało dowództwo włoskiego lotnictwa w mediach społecznościowych. Jak zaznaczyło w komunikacie napisanym wyjątkowo lekkim stylem, "gdy list leciał w stronę Laponii, być może poryw wiatru albo jakiś złośliwy elf sprawił, że spadł koło pasa startowego na lotnisku w Pratica di Mare". Na profilu Lotnictwa Wojskowego można następnie przeczytać, że "Święty Mikołaj, zajęty dostarczaniem prezentów wszystkim dzieciom świata, poprosił o małą pomoc i delegował żołnierzy, by dostarczyli prezenty". "Dziękujemy Gabriele za możliwość przeżycia tej pięknej świątecznej historii"- podkreślono we wpisie w internecie, gdzie są też zdjęcia z przekazania prezentów chłopcu. Zobacz również: Prof. Nina Witoszek: Norwegowie udają się na święta do lasu, w góry, do swoich chat

"Spotkania wielu niedźwiedzi". Świąteczne życzenia z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

Najstarszy kościół świata znajduje się w Jordanii

"U nas gorączka zakupów, tam ciemno, zimno i… spokój". Ilona Wiśniewska o Grenlandii