Wojna w Ukrainie i wzrost cen. Tego Polacy najbardziej obawiają się w nadchodzącym 2023 roku. Z sondażu przygotowanego przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że niepokoju nie wywołuje u nas już epidemia koronawirusa. Marginalne znaczenie ma dla Polaków także m.in. kryzys klimatyczny.

2022 rok był dla Polaków niezwykle trudny. Rozpoczęliśmy go z pandemią koronawirusa, a w lutym Rosja zaatakowała Ukrainę. Zaostrzyło to i tak napiętą już sytuację geopolityczną, a także przyczyniło się do problemów w sektorze energetycznym oraz m.in. dalszego wzrostu inflacji.

Badacze z United Surveys zapytali Polaków, czego najbardziej obawiają się w przyszłym roku. Najwięcej, bo 45,4 proc. respondentów wskazało na możliwą eskalację działań wojennych w Ukrainie.

Wraca wyższy VAT, obawy rosną

Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią był wzrost cen. Obawia się tego 25,9 proc. uczestników badania. Nie bez powodu, bo od nowego roku mają powrócić dawne, wyższe stawki VAT. Oznacza to, że podatek na paliwa ma wzrosnąć z obowiązujących obecnie 8 proc. do 23 proc., na gaz z zera do 23 proc., na prąd i ciepło z 5 proc. na 23 proc., a na nawozy z zera do 8 proc.

Zerowy VAT ma zostać natomiast utrzymany na żywność.

Na początku grudnia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński prognozował jednak, że "jeszcze w styczniu i lutym może nastąpić wzrost cen związany ze zmianą cen regulowanych".

Polacy obawiają się awantur politycznych

Z sondażu wynika również, że 12,7 proc. Polaków najbardziej boi się awantur politycznych. Nieliczni obawiają się z kolei bezrobocia (3,1 proc.), głodu (2,4 proc.), nowej epidemii (1,6 proc.), zmian klimatycznych (1,3 proc.) czy też zimna (0,9 proc.).

Wyniki sondażu pokazują także m.in., że najbardziej bezrobocia obawiają się rodzice posiadający troje lub więcej dzieci w wieku szkolnym. Taką odpowiedź wybrało aż 60 proc. respondentów z tej grupy.

4 proc. respondentów nie ma żadnych obaw w związku z nowym rokiem, a 2,7 proc. nie ma zdania w tym temacie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-18 grudnia 2022, na grupie 100 osób, metodą mieszaną: CAWI (wywiad przeprowadzany internetowo) oraz CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).