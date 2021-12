W sercu Biblioteki Uniwersyteckiej UWM stanęła choinka. Tym razem pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej UWM postanowili nie tylko wprowadzić w świąteczny nastrój przygotowaniem unikatowej choinki, ale też wesprzeć ideę zero weste i zaapelować o dbałość o środowisko.

Tegoroczna konstrukcja składa się z ponad 620 półtoralitrowych butelek / fot. Elżbieta Stawska - Biblioteka Uniwersytecka UWM /

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia (17.12) w sercu biblioteki jej pracownicy umieścili "uniwersytecką choinkę". Tegoroczna konstrukcja składa się z ponad 620 półtoralitrowych butelek (sklejonych w stożek), w środku których umieszczono karty publikacji wycofanych ze zbiorów bibliotecznych. "Drzewo" mierzy ponad 2 metry i posiada 14 warstw. Elementy składowe świątecznego drzewka pochodzą publikacji, które wycofano z użytku w dawnych bibliotekach Uniwersytetu, czyli Akademii Rolniczo-Technicznej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Warto zwrócić na zwoje umieszczone w butelkach zawierają teksty w różnych językach (np. angielskim, rosyjskim, niemieckim czy chińskim) i różnych dziedzin naukowej wiedzy.

Choinkę z listem w butelce, będącej swego rodzaju manifestem klimatycznym, dopełniają uniwersyteckie barwy umieszczone za pomocą szaro-zielono- niebieskich korków. Sztuczny i zużyty materiał przypominać ma o tym, jak ważna jest troska o naszą planetę.



/fot. Elżbieta Stawska - Biblioteka Uniwersytecka UWM /

Inspiracją tegorocznej konstrukcji było wsparcie inicjatyw, które miały na celu edukowanie i motywowanie do działań na rzecz obniżania emisji CO2. Według danych z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zużycie opakowań w Polsce w ubiegłym roku wynosiło ok. 160 kg na osobę. Ilość budulca zużytego na zbudowanie bibliotecznej choinki gromadzi 1 osoba przez 2 miesiące w Polsce, czyli ok 26 kg.

/ fot. Elżbieta Stawska - Biblioteka Uniwersytecka UWM /

Konstrukcje świąteczne Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie to już bożonarodzeniowa tradycja. Rozpoczęta w grudniu 2011 roku choinką z książek (pierwszą tego typu w Polsce, a drugą na świecie). W kolejnych latach tradycja, podsycana oczekiwaniami wobec kolejnych projektów, na stałe wpisała się w kalendarz bibliotecznych wydarzeń. Następne drzewka również nie odstawały w oryginalności i światowej popularności: z szuflad katalogów, ze starych kart katalogowych czy eteryczna z książeczek origami, ażurowy recykling publikacji UWM z okazji jego 20-lecia, z płyt CD czy ostatnia z dyskietek.

Informacje o wyjątkowych drzewkach powstających w grudniu w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie dotarły już w różne części świata. Dzięki pierwszej choince książek o brązowo-złotej obwolucie wypromowano ideę ale też zyskano naśladowców w Polsce i na świecie. Na życzenie Ministerstwa Nauki została odtworzona w 2012 roku i uświetniła hol państwowej instytucji. Z kolei choinka z szuflad katalogowych została pozytywnie odebrana np. przez bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie. Choinka z kart katalogowych została uznana przez Europejskie Forum Fotograficzne za jedną z siedmiu najpiękniejszych choinek świata. Wypatrzył ją brytyjski dziennik "The Guardian" i umieścił zdjęcie w jednym z grudniowych wydań.