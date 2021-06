"Myślę, że Pani Swiatłana Cichanauska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi. Wewnętrzne spory u nas mało Ją interesują" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Odniósł się w ten sposób do kontrowersyjnych komentarzy autorstwa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego dotyczących zapowiadanej współpracy Cichanouskiej z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Prezydent Andrzej Duda / Wojciech Olkuśnik / PAP

Wpis prezydenta Andrzeja Dudy to odpowiedź na komentarz dziennikarki tygodnika "Wprost" Joanny Miziołek. Zwróciła ona uwagę, że mimo wpisu Ryszarda Terleckiego, Swiatłana Cichanouska opublikowała na Twitterze zdjęcia z prezydentem, premierem i prezydentem Warszawy.

"Szanowna Pani! Myślę, że Pani Swiatłana Cichanauska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi. Wewnętrzne spory u nas mało Ją interesują. I w Jej sytuacji to chyba racjonalne zachowanie" - napisał w odpowiedzi prezydent Andrzej Duda.



Terlecki: Popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w piątek, że liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie gościem Campusu Polska Przyszłości. Cichanouska wraz z prezydentem Warszawy odsłoniła w piątek pomnik Solidarności w stolicy.



"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowsiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał na Twitterze wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.





Po tym, jak jego wpis wywołał internetową burzę, Terlecki odniósł się do sprawy szerzej na Facebooku.



"Oburzonym moim tt wyjaśniam, że w czasie gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, pani Cichanouska zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawo sędziów. W dodatku pani Cichanouska ma tam występować razem z liderem opozycji wobec rządu Victora Orbana. Gratuluję pomysłu. Co innego spotykać się z kim tylko ma ochotę, a co innego brać udział w werbunku antyrządowych kadr. Oto jak łatwo stracić sympatię większości Polaków" - napisał szef klubu PiS.

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. "Liczyłem na refleksję i przeprosiny ze strony posła Terleckiego. Zamiast tego brnie dalej, wypisując coraz większe bzdury. Dla takich jak on nie powinno być miejsca w polityce" - stwierdził na Twitterze. "Dość kompromitowania Polski" - dodał.