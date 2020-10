​Rada Europejska przyjęła w czwartek po długiej debacie zaproponowany przez nas plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem drugiego dnia nadzwyczajnego szczytu UE w Brukseli.

Mateusz Morawiecki / ARIS OIKONOMOU/POOL / PAP/EPA

Z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że Rada Europejska wczoraj po bardzo długiej debacie przyjęła zaproponowany przez nas (...) plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi - poinformował premier.

Było to konsekwencją naszych działań w ostatnich kilku tygodniach. Najpierw przedstawiliśmy ten plan w Lublinie naszym partnerom z Grupy Wyszehradzkiej, następnie tydzień temu przedstawiliśmy ten plan w Komisji Europejskiej pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen i ona również otrzymała takie zadanie od Rady Europejskiej, co zostało ujęte w konkluzjach, żeby ten plan dalej rozwinąć i przedstawić do realizacji w kolejnych miesiącach - dodał szef polskiego rządu.

Morawiecki podkreślał, że plan ma wspierać demokratyczne przemiany - wszystkie zmiany, które mają służyć "wolnej, suwerennej Białorusi".

W ten plan chcemy włączyć także instytucje międzynarodowe - takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, a także w szczególności instytucje europejskie - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy Europejski Bank Inwestycyjny - powiedział szef polskiego rządu.

W tej trudnej sytuacji na Białorusi należy wyrazić satysfakcję, że cała Rada Europejska zgodziła się na taki plan gospodarczy, ponieważ jest to pozytywna oferta dla społeczeństwa białoruskiego - dodał.

Dziękował również partnerom z Grupy Wyszehradzkiej za zaangażowanie w tę kwestię.

Rada Europejska w czwartek zdecydowała o wdrożeniu sankcji białoruskich, a formalna decyzja zostanie zaakceptowana w piątek. Na liście nie ma Alaksandra Łukaszenki. Ponadto Rada potępiła niedopuszczalną przemoc władz białoruskich wobec pokojowych demonstrantów, a także zastraszanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania po sierpniowych wyborach prezydenckich, których wyników nie uznaje.

Rada wezwała władze Białorusi do zaprzestania przemocy i represji, uwolnienia wszystkich zatrzymanych i więźniów politycznych, poszanowania wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpoczęcia dialogu.

Rada Europejska zachęca też Komisję Europejską do przygotowania kompleksowego planu wsparcia gospodarczego na rzecz demokratycznej Białorusi - czytamy w przyjętych postanowieniach szczytu.

"Plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi" został przygotowany przez państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4): Polskę, Słowację, Węgry i Czechy oraz zaprezentowany przez szefa polskiego rządu we wrześniu na Litwie oraz w Brukseli szefowej KE. W planie znalazło się m.in. stworzenie opiewającego na co najmniej 1 mld euro funduszu stabilizacyjnego, wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, otwarcie jednolitego rynku UE na przedsiębiorców z Białorusi oraz ułatwienia wizowe.

Według propozycji V4 pakiet stabilizacyjny miałby zostać stworzony przy współudziale UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Plan zakłada także długoterminowe inwestycje w infrastrukturę przy aktywnym zaangażowaniu m.in. EBOR, EBI i Banku Światowego, rozpoczęcie negocjacji nowej, dostosowanej do obecnych potrzeb umowy o ramowej współpracy zawierającej kwestie gospodarcze, pomoc w zapewnieniu Białorusi bezpieczeństwa energetycznego poprzez krótkoterminowe dostawy zasobów energii oraz przygotowanie pomocy na reformy sektorowe z zaangażowaniem OECD, Banku Światowego, EBOR i EBI.