W Mińsku zakończył się protest przeciwko uznaniu wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. W manifestacji, która rozpoczęła się od zatrzymań i prób interwencji ze strony sił specjalnych milicji OMON, mogło wziąć udział - według szacunków Radia Swaboda - nawet 200 tys. ludzi.

Uczestniczki protestu z transparentem, na który widnieje napis "Dość" / STRINGER / PAP/EPA

Protestujący doszli do pałacu prezydenckiego. Po czterech godzinach od rozpoczęcia manifestacji zaczęli się rozchodzić. W stolicy Białorusi zaczęła się burza.

MSW poinformowało o zatrzymaniu 125 osób w ciągu pierwszych dwóch godzin akcji. Później informacji o zatrzymaniach nie było.



Pałac prezydencki, do którego doszli uczestnicy protestu, był otoczony przez siły milicji i wojska, w tym wozy opancerzone i uzbrojonych żołnierzy.



Pod koniec protestu MSW opublikowało informację, że w centrum miasta czasie manifestacji doszło do ataku na samochód milicji.



Wcześniej, gdy ludzie próbowali zgromadzić się w rejonie ścisłego centrum i Placu Niepodległości, kordony OMON-u próbowały zablokować ich ruch i rozdzielać kolumny na mniejsze części. Doszło do zatrzymań co najmniej kilkudziesięciu osób.



Przed niedzielnym protestem milicja uprzedziła dziennikarzy, by nie podchodzili do uczestników protestu bliżej niż na 100 m.