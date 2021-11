W niedzielę doszło do 61 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, a 77 zostało rannych - podsumowała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze tego dnia zatrzymali 343 nietrzeźwych kierowców. Od piątku w wypadkach zginęło 18 osób. Zatrzymanych zostało 834 nietrzeźwych kierowców.

Policyjny patrol podczas kontroli drogowej przy Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Akcja "Znicz 2021" potrwa do 2 listopada / Albert Zawada / PAP

Policja minioną dobę podsumowała na Twitterze. Łącznie policjanci i policjantki interweniowali 21 069 razy. "Zatrzymaliśmy 737 sprawców przestępstw, w tym 343 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 197 poszukiwanych" - podała KGP.

"Na drogach doszło do 61 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 77 zostało rannych" - przekazała Policja.

Policyjna akcja "Znicz". Wzmożone kontrole na drogach

Jak wynika z wcześniejszych policyjnych podsumowań, łącznie od piątku do niedzieli doszło do 245 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 293 zostały ranne. Policjanci w te trzy dni zatrzymali 834 nietrzeźwych kierowców.



W sobotę w 95 wypadkach zginęły 4 osoby, a 119 zostało rannych. 310 nietrzeźwych kierowców zostało zatrzymanych. W piątek doszło do 89 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 97 zostało rannych. Zatrzymano 181 nietrzeźwych kierowców.



Poniedziałek to czwarty dzień tegorocznej akcji "Znicz", której celem jest zapewnienie przez policjantów bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie Wszystkich Świętych. Do wtorku na drogach będzie więcej patroli. Mundurowi w czasie akcji poza reagowaniem na wykroczenia pilnują też porządku i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i w okolicach cmentarzy.



Bezpieczny Powrót z RMF FM

Wzmożonego ruchu na drogach będziemy dla Was pilnować także w RMF FM, w ramach naszej corocznej akcji Bezpieczny Powrót z RMF FM . Nasi reporterzy będą patrolować drogi w całym kraju i na bieżąco informować Was o korkach czy utrudnieniach w specjalnych serwisach drogowych. To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg w całej Polsce.

Będziemy z Wami w trasie przez cały poniedziałek 1 listopada. Informacji z dróg słuchajcie w RMF FM co godzinę od 6:30 do 21:30. Poinformujemy Was o zmianach w organizacji ruchu wokół cmentarzy, podpowiemy, gdzie najlepiej zaparkować, sprawdzimy również specjalne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Oczywiście będziemy z Wami także na głównych trasach w kraju - będziemy na bieżąco informować o korkach i utrudnieniach.

/ Grafika RMF FM