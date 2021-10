W piątek 29 października rusza akcja "Bezpieczny Powrót z RMF FM". Jak co roku w świąteczny weekend będziemy z Wami w trasie. Nasi reporterzy będą patrolować drogi w całym kraju i na bieżąco informować Was o korkach czy utrudnieniach w specjalnych serwisach drogowych.

Bezpieczny Powrót z RMF FM. Będziemy z Wami w trasie! / Shutterstock

"Bezpieczny Powrót z RMF FM" rozpoczynamy w piątek - 29 października. Punktualnie od 15:30 do 22:30, co godzinę na naszej antenie usłyszycie specjalne wydania serwisów dla kierowców. To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg w całej Polsce.

Będziemy z Wami w trasie także przez cały poniedziałek 1 listopada. Informacji z dróg słuchajcie w RMF FM co godzinę od 6:30 do 21:30. Poinformujemy Was o zmianach w organizacji ruchu wokół cmentarzy, podpowiemy, gdzie najlepiej zaparkować, sprawdzimy również specjalne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Oczywiście będziemy z Wami także na głównych trasach w kraju - będziemy na bieżąco informować o korkach i utrudnieniach.

29 października (piątek)

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

1 listopada (poniedziałek)

6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

Bezpieczny Powrót z RMF FM / RMF FM

Relacje z dróg w wersji mobilnej

Polecamy także naszą stronę internetową RMF24.pl, gdzie nasi dziennikarze na bieżąco będą tworzyć relację minuta po minucie. Dzięki naszemu serwisowi w wersji mobilnej lub aplikacji RMF24.pl, będąc w trasie najszybciej sprawdzicie najświeższe informacje o utrudnieniach.

"Bezpieczny Powrót z RMF FM" tworzycie oczywiście także Wy. Do Waszej dyspozycji cały czas jest numer Gorącej Linii RMF FM 600 700 800 oraz adres fakty@rmf.fm. Wiecie o utrudnianiach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom - dajcie nam znać! Użytkownikom Twittera polecamy także hashtag #trafficRMF. Znajdziecie pod nim informacje publikowane przez naszych dziennikarzy.