"Bezpieczny powrót z RMF FM" - jak co roku jesteśmy z wami na trasie! Nasi reporterzy patrolują drogi w całym kraju i na bieżąco informują was o korkach czy utrudnieniach. Tutaj znajdziecie relację z tego, co się dzieje na trasach w całej Polsce. Od 6:30 o godzinę aż do 22:30 zapraszamy na specjalne Fakty drogowe. Wiecie o utrudnianiach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom – dzwońcie na Gorącą Linię. Jej numer to 600 700 800.

REKLAMA