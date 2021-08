Komisarz ds. praworządności Vera Jourova spotyka się wczesnym popołudniem z premierem Mateusz Morawieckim – dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli.

Spodziewane tematy rozmów Very Jourovej z Mateuszem Morawieckim to wykonanie przez Polskę orzeczeń i postanowień TSUE z lipca - w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz kwestie Krajowego Planu Odbudowy. Ten ostatni pierwotnie miał być już zatwierdzony miesiąc temu, ale termin ten opóźnia się właśnie z względu na praworządność. Przypomnijmy - KE postawiła Polsce ultimatum do 16 sierpnia, grożąc karami finansowymi za niedostosowanie się do wyroku TSUE.

Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie komisarz ds. praworządności Very Jourovej z premierem Mateuszem Morawieckim. Do tej pory Warszawa unikała spotkań komisarz z premierem, dowodząc, że nie jest to odpowiedni szczebel.

Jourova spotka się także z Donaldem Tuskiem i Szymonem Hołownią a także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem. Jourova weźmie też udział w Gdańsku uroczystościach 41. rocznicę Deklaracji Solidarności.

Jutro Jourova wygłosi przemówienie o godzinie 12:00 w Europejskim Centrum Solidarności. Spotka się również z marszałkiem Senatu Grodzkim, prezydentem Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

1 września weźmie udział w uroczystości na Westerplatte z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.