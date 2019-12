Komisja Europejska ostro reaguje na ustawę dyscyplinującą sędziów. Jak ustalili nasi dziennikarze, wysłała list do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu z prośbą o powstrzymanie się od dalszych prac nad kontrowersyjnymi przepisami, które według wstępnej oceny Komisji, godzą w praworządność i są sprzeczne z wartościami Unii. Wiceszefowa KE Viera Jourova chce w styczniu przyjechać do Polski - ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że apel Komisji Europejskiej trafił już do najważniejszych osób w państwie: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu.



Wczoraj wiceszefowa KE Viera Jourova wysłała list do polskiego prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu i polskiego premiera w sprawie projektu ustawy w polskim parlamencie, która wzbudza obawy Komisji Europejskiej. W liście zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisja Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji - powiedział w piątek rzecznik KE Christian Wigand.

Komisja Europejska będzie wdzięczna za informacje dotyczące intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów - podkreślił rzecznik. Komisja Europejska pozostaje gotowa do zaangażowania się w konstruktywny dialog z polskim władzami i będzie wdzięczna za informacje o intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów - dodał Christian Wigand.



Rzecznik KE pytany, czy Komisja zamierza wnioskować do unijnego Trybunału o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej powiedział wymijająco: "komisja śledzi z bliska rozwój sytuacji i rozważa wszystkie opcje".



To oznacza, że w tej chwili nie ma takiej decyzji. Z nieoficjalnych informacji korespondentki RMF FM w Brukseli wynika, że prawnicy KE są w tej sprawie dosyć ostrożni.



"Nie sądzę, aby nastąpiło wstrzymanie prac nad projektem ws. sądów"

Polska jest suwerennym państwem, Sejm suwerennym organem; nie sądzę, aby nastąpiło jakiekolwiek wstrzymanie prac - powiedział szef sejmowej komisji sprawiedliwości, poseł PiS Marek Ast. Pytany o list KE do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu, odpowiedział, że "nie zna tego pisma" .

Na pytanie, czy będzie odpowiedź na apel KE Marek Ast odparł, że jest to kwestia decyzji strony rządowej, bo - jak zauważył - to rząd reprezentuje nas na zewnątrz i na tego rodzaju postulaty "w sposób oczywisty powinien odpowiedzieć szef rządu".



Jeśli będzie odpowiedź, to jedyna jaka może być, to taka, że kwestie wymiaru sprawiedliwości, organizacji sądownictwa, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, to jest absolutnie wewnętrzna sprawa każdego państwa członkowskiego i że tutaj nie ma takiej możliwości, aby KE w jakikolwiek sposób mogła kwestionować to prawo do stanowienia o wymiarze sprawiedliwości przez Polskę - powiedział szef komisji sprawiedliwości

10-godzinne obrady

W piątek nad ranem komisja sprawiedliwości po 10 godzinach burzliwych obrad zakończyła posiedzenie, na którym głosami PiS przyjęto projekt kontrowersyjnej ustawy. Wprowadzono 22 poprawki, tylko te wniesione przez PiS. Odrzucono natomiast ponad 80 poprawek opozycji.

Wśród wprowadzonych zmian znalazło się m.in. zniesienie wymogu składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą one spraw publicznych.

Przypomnijmy, według kontrowersyjnej ustawy sędziowie mieliby m.in. być karani dyscyplinarnie za kwestionowanie statusu innych sędziów. Opozycja uważała, że projekt należy wyrzucić do kosza ze względu na niekonstytucyjność i naruszanie prawa unijnego.



W piątek drugie czytanie ustawy w Sejmie.



Usunięcie z zawodu, kary pieniężne. PiS przygotowało zmiany dyscyplinujące sędziów

Według projektu PiS , za kwestionowanie statusu innych sędziów będzie groziła najsurowsza kara traktowana jako wykroczenie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Sędziom sądów powszechnych będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu.

W przypadku sędziów Sądu Najwyższego w grę wchodzi wyłącznie złożenie z urzędu sędziego, czyli usunięcie z zawodu. Do katalogu kar wprowadzona zostanie również kara pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami.