Sędziowie w całym kraju mają dzisiaj nie wchodzić do sal rozpraw i nie orzekać: apeluje o to Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Ma to być gest solidarności z sędziami Beatą Morawiec, Igorem Tuleyą i Pawłem Juszczyszynem, których od orzekania odsunęła – jak podkreśla Iustitia: upolityczniona – Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

REKLAMA