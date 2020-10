Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. Prokuratura chce jej postawić zarzuty m.in. korupcji oraz przywłaszczenia środków publicznych.

Beata Morawiec / /Łukasz Gągulski / PAP

Sąd Najwyższy postanowił też o zawieszeniu sędzi Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 proc.

Długie posiedzenie

Dziś po godz. 11 rozpoczęło się niejawne posiedzenie Izby Dyscyplinarnej SN ws. uchylenia immunitetu Beaty Morawiec. Przed godz. 13 trzech obrońców Beaty Morawiec poinformowało, że sąd zarządził przerwę spowodowaną koniecznością rozpatrzenia wniosku obrońców o wyłączenie sędziego Adama Tomczyńskiego rozpatrującego tę sprawę.

Tomczyński odrzucał wnioski obrońców "zmierzające do zapewnienia jawności postępowania". Adwokat Radosław Baszuk mówił: To nie sędzia Morawiec ma się czego wstydzić. (...) To nie ona żąda tajności postępowania. Przeciwnie: zrobiliśmy dzisiaj wszystko, co jest w naszej mocy, by to postępowanie miało charakter transparentny. (...) Tak się jednak nie stało.

Wniosek rozpatrywał inny z sędziów Izby Dyscyplinarnej sędzia Adam Roch. Częściowo oddalił on wniosek obrony. Z kolei w części dotyczącej zarzutu braku niezawisłości wniosek ten został przekazany - zgodnie z przepisami - do rozpatrzenia prezesowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Jak poinformował Falkowski, nie wstrzymuje to jednak biegu sprawy przed tą Izbą. W związku z tym po kilkugodzinnej przerwie sędzia Tomczyński dalej prowadził posiedzenie dotyczące uchylenia immunitetu sędzi Morawiec.

Beata Morawiec - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - nie stawiła się przed Izbą Dyscyplinarną SN, która - jak podkreślała - "nie spełnia wymogów ‘sądu’ w rozumieniu prawa". W pewnym momencie przed gmachem Sądu Najwyższego zgromadziło się kilkudziesięciu ludzi, by okazać sędzi wsparcie.

Prokuratura chce postawić sędzi zarzuty

Prokuratura chce postawić byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te zagrożone są karą do 10 lat więzienia.



Jak podaje oko.press autor zarzutu złożył zeznania dopiero, gdy sędzia Morawiec wygrała w I instancji cywilny proces ze Zbigniewem Ziobrą. Marek B. jest podejrzany w związku z aferą korupcyjną w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Inne osoby, które mają obciążać Morawiec to: były dyrektor krakowskiego SA oraz była księgowa sądu.

Księgowa w rozmowie z Onetem wyznała, że podczas jej pobytu w areszcie śledczy proponowali jej status "małego świadka koronnego", jeśli przyniesie im kompromitujące informacje na temat krakowskich sędziów. Miało chodzić o Waldemara Żurka i Beatę Morawiec.

Sędzia Morawiec kategorycznie odpiera te zarzuty. Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej - mówiła we wrześniu w rozmowie z PAP. Wsparcie dla sędzi Morawiec deklaruje część środowiska prawniczego, w tym sędziowie. Wątpliwości wobec działań prokuratury w stosunku do krakowskiej sędzi wyrażał także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.