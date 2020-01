Dość niespodziewany obrót przyjęła wizyta sędziego Pawła Juszczyszyna w Kancelarii Sejmu, gdzie we wtorek miał zapoznać się z listami poparcia do KRS. Jak się okazało, przełożony sędziego z Olsztyna, cofnął mu delegację do Warszawy. Swoją decyzją prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zablokował Juszczyszynowi zapoznanie się z listami poparcia do KRS. Sędzia nie otrzymał w Kancelarii Sejmu dostępu do żadnych dokumentów.

