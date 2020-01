Pod koniec stycznia do "sądowego okrągłego stołu" zasiądą przeciwnicy i zwolennicy kontrowersyjnych ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości - informuje "Rzeczpospolita". Jednym z inicjatorów tego spotkania jest prof. Michał Kleiber - były prezes Polskiej Akademii Nauk.

"Jeśli potwierdzą swój udział zaproszeni goście, między innymi prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, zainteresowani ministrowie, w Warszawie odbędzie się okrągły stół na temat przełamania pata w sprawie ustaw sądowych z udziałem niezależnych ekspertów i opozycji" - podaje gazeta. Jak podkreśla, w gronie debatujących mają znaleźć się m.in. przedstawiciele stowarzyszeń sędziów nieuznających rozwiązań autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.



Spotkanie, co do którego panuje dzisiaj powszechny sceptycyzm, a które mnie wydaje się niezbędne, odbędzie się w Pałacu Staszica pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Michał Kleiber, jeden z inicjatorów debaty. W kraju z deficytem wspólnych autorytetów PAN to chyba jedno z nielicznych forów, na których można rozmawiać merytorycznie - ocenia.

Uchwalona 20 grudnia ubiegłego roku przez Sejm nowelizacja ustaw sądowych rozszerzająca odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadzająca zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego została w całości odrzucona w ubiegły piątek przez Senat. Nowelizacja wróci teraz do Sejmu, który zdecyduje o jej dalszych losach. Sejm może bezwzględną większością głosów odrzucić uchwałę Senatu o odrzucenie ustawy w całości i przedłożyć do podpisu prezydentowi. W przeciwnym razie nowelizacja upadnie.