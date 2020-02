Prezesi najważniejszych europejskich stowarzyszeń sędziowskich wezwali Komisję Europejską do natychmiastowego wystąpienia o środki tymczasowe po podpisaniu ustawy dyscyplinującej przez Andrzeja Dudę. Taki apel - wiceszefowej Komisji Europejskiej Vierze Jourowej oraz komisarzowi ds. sprawiedliwości Didierowi Reyndersowi - przekazali w ubiegłym tygodniu szefowie: Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej Jean-Claude Wiwenius, Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Jose Igreja Matos oraz Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk.

Kees Sterk / Bartłomiej Zborowski / PAP

Prezesi stowarzyszeń twierdzą, że ustawa dyscyplinująca sędziów bez wątpienia narusza unijne prawo.

Według nich Komisja Europejska musi działać natychmiast, o czym szczegółowo mówił w środę Kees Sterk, prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, podczas swojego wystąpienia w prestiżowym Instytucie Assera w Hadze, który prowadzi badania w zakresie m.in. prawa europejskiego. Na RMF24.pl publikujemy pełną treść jego wystąpienia. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze tezy.

- Kees Sterk mówił o systematycznym niszczeniu niezależności sądów przez rządy Polski i Węgier. Przypomniał o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i zaznaczył, że organizacja ta co pół roku wysyła swoje delegacje do Warszawy, żeby rozmawiać z KRS, Sądem Najwyższym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, stowarzyszeniami sędziowskimi i ministrem sprawiedliwości. "Dialog z Radą i wiceministrem sprawiedliwości zawsze był kłopotliwy, ale ostatnie rozmowy były niezwykle trudne" - podsumował.

- "Dialog z rządami, które nie wierzą w wartości niezależnego sądownictwa, wydaje się bezużyteczny. Ale sieć uważa, że dopóki Polska i Węgry są częścią Unii Europejskiej, musimy utrzymywać otwarte kanały komunikacji, na wypadek, gdyby presja polityczna i / lub sądowa doprowadziła do korekty - w taki czy inny sposób - stanowiska rządów. Z przykrością stwierdzam, że prawdopodobnie nie nastąpi to wkrótce w Polsce, ale połączenie nacisków i dialogu z rządem węgierskim wydaje się działać na rzecz reform sądów administracyjnych" - mówił prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

- "Komisja musi działać niezwłocznie. Jeśli nie, martwię się, że do końca tego roku utracona zostanie niezależność polskiego sądownictwa. Bardzo trudno będzie ją odzyskać. W takim przypadku sędziowie europejscy w innych krajach nie będą już mogli ufać swoim polskim kolegom. Rozpocznie się proces dezintegracji w Unii, a po jego rozpoczęciu bardzo trudno go zatrzymać" - to kolejna z przedstawionych tez.

- Sędzia z Holandii przyznał także, że obawia się o "fizyczną wolność" sędziów m.in. Małgorzaty Gersdorf, Krystiana Markiewicza czy Waldemara Żurka. "W zeszłym tygodniu na okładce polskiej prorządowej gazety 'Gazeta Polska' pokazano Panią Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, wraz z tekstem: 'Czy Gersdorf pójdzie do więzienia? I prezes Sądu Najwyższego nie ma oporów, by niszczyć państwo prawa, którego sama rzekomo broni'. Z mojego doświadczenia wynika, że ​tego rodzaju artykuły w tej gazecie przygotowują obywateli do następnego kroku rządu. Jeśli Komisja i TSUE nie interweniują szybko, obawiam się o jej fizyczną wolność oraz innych sędziów, takich jak Markiewicz, prezes stowarzyszenia sędziów Iustitia, czy sędziego Żurka".