„Przyjęłam propozycję PiS zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego” - powiedziała PAP prof. Elżbieta Chojna-Duch. Dodała, że będzie strzegła zasad praworządności i demokratycznego państwa prawa. Jak powiedziała dla Onetu, posada w TK, to jej marzenie.

Elżbieta Chojna-Duch / Piotr Nowak / PAP

Przyjęłam propozycję (PiS - PAP), i jako prawnik i nauczyciel akademicki, czuję się zaszczycona - powiedziała w poniedziałek Chojna-Duch. Zapewniła, że jeśli parlament zaakceptuje jej kandydaturę, to będzie "strzegła zasad praworządności i demokratycznego państwa prawa". W wypowiedzi dla Onetu przyznała, że propozycję od PiS dostała już kilka dni temu. Wtedy zadzwonił do mnie wicemarszałek Ryszard Terlecki, pytając, czy zgodzę się kandydować. Odpowiedziałam, że to zaszczyt - przytacza jej wypowiedź portal.

Chojna-Duch przyznaje, że posada w TK jest spełnieniem jej marzeń. To byłoby dla mnie zwieńczenie kariery - mówiła w rozmowie dla Onetu.

Jako specjalista od finansów publicznych będę dbała o interesy gospodarcze państwa. Zapewniam, że będę sędzią niezależnym w apolitycznym organie, podobnie jak przez sześć lat byłam w Radzie Polityki Pieniężnej -zapewnia prawniczka.

Chojna-Duch przekonuje, że ta oferta nie ma nic wspólnego z jej zeznaniami w komisji śledczej ds. VAT. Przed komisją zeznawała jako wiceminister finansów w pierwszym rządzie Donalda Tuska, gdzie trafiła z nadania PSL. Złożyła zeznania obciążające ekipę PO, głównie ministra finansów Jacka Rostowskiego. Powiedziałam prawdę. A kiedy składałam zeznania nie miałam żadnych kontaktów z PiS - przekonuje Chojna-Duch w rozmowie z Onetem.

Chojna-Duch, Pawłowicz i Piotrowicz kandydatami PiS na sędziów TK

Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch są kandydatami Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował Ryszard Terlecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową.



3 grudnia 2019 roku kończą się 9-letnie kadencje trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-16 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej, zaś wcześniej, w latach 2002-07 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli.