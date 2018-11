każdy, kto złoży wniosek o wydanie paszportu, otrzyma dokumentu według nowego wzoru. Poza motywami graficznymi nawiązującymi do okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości, dokumenty będą się różnić zabezpieczeniami przed ich sfałszowaniem. "Będzie to dokument bardzo dobrze zabezpieczony. M.in. specjalnym okienkiem „safe”, w którym wprowadzane będą dane personalizacyjne. Będą to też specjalne zabezpieczenia, niewidoczne gołym okiem. Będzie też możliwość odczytania danych przez osoby niedowidzące" – powiedział Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.

