Ogólnopolski program teatralny "100 lat radości z niepodległości" ponownie zawita do Warszawy. W piątek 9 listopada, podczas kolejnej kolacji teatralnej "Komedia w Avangardzie" odbędzie się premiera przedstawienia "Bracia Polacy znad Wisły".

Eksponat ze spektaklu "Bracia Polacy znad Wisły" / fot.Mariusz Stasiak-Apelski KTK /

11 listopada ten sam spektakl będzie można zobaczyć na terenie warszawskiej ASP, a 13 listopada w Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie. Najnowsza sztuka Krakowskiego Teatru Komedia i Fundacji "Damy Radę - z kulturą" to historia trzech skłóconych braci: Zbyszka, ustabilizowanego absolwenta historii, Adama, mało odpowiedzialnego, życiowego rozbitka, mechanika samochodowego oraz Jana, na stałe mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.

Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Anną Stasiak-Apelską z Krakowskiego Teatru Komedia





Brat z USA używa podstępu i sprowadza pozostałych braci do siebie. Jan zrobił w Ameryce wielką karierę. Jest sławnym pianistą i filantropem zafascynowanym Ignacym Janem Paderewskim, a sprowadza braci do siebie, żeby doprowadzić do zgody i przedstawić im czwartego brata, o istnieniu którego nie wiedzieli.

Jan gości ich w swojej rezydencji pod Nowym Jorkiem i opowiada o swoim wybitnym idolu nawiązując do jego znakomitych działań na rzecz niepodległości Polski. Pojawiają się rozmowy o Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim.

Jest jeszcze jedna bohaterka, Kobieta, którą bracia spotykają najpierw na lotnisku Okęcie, później w samolocie, a na koniec w rezydencji Jana. Kobieta komentuje i recenzuje zachowanie pozostałych postaci. Autorem tekstu jest Jan Jakub Należyty, reżyseruje Jan Korwin- Kochanowski, w pierwszej obsadzie występują Ewa Dałkowska, Jan Jakub Należyty, Mateusz Dewera, Maciej Luśnia i Jan Korwin-Kochanowski.

