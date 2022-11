Profesor Antoni Dudek o Polsce i niepodległości, Andrzej Bargiel o zdobywaniu najwyższych szczytów z polską flagą, inne inspirujące rozmowy, reportaże naszych dziennikarzy, relacje z obchodów i Marszu Niepodległości – to wszystko usłyszycie w internetowym Radiu RMF24 w Święto Niepodległości. Zapraszamy do słuchania specjalnego programu przygotowanego na 11 listopada. Oddamy też głos Wam, naszym słuchaczom z całej Polski – z tych największych, ale też najmniejszych miast - i zapytamy z czego jesteście dumni.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Tuż po godzinie 11 usłyszycie specjalną rozmowę w Radiu RMF24. Poprowadzi ją Tomasz Terlikowski, a jego gościem będzie historyk i politolog - profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czym jest niepodległość? Jak ją świętujemy? Czy rządy w ostatnich latach zrobiły wystarczająco dużo, by Polacy obchodzili to święto wspólnie? Punktem wyjścia będzie badanie zrealizowane przez TNS Polska dla Narodowego Centrum Kultury. Ankietowani są zgodni, że odzyskanie niepodległości to rocznica, która szczególnie zasługuje na upamiętnienie, ale około połowa Polaków nie świętuje jej w żaden szczególny sposób. Jakie są tego powody? Zapytamy również o to, czy rzeczywiście jesteśmy jako naród tak podzieleni, jak mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę ostry spór polityczny.

Biało-czerwoni zdobywcy

Przez cały dzień naszymi gośćmi będą biało-czerwoni zdobywcy, czyli ludzie, którzy eksplorują świat i inspirują nas swoimi wyprawami. Czy zawsze mają ze sobą polską flagę? Co ich napędza? Oddamy głos naszemu wybitnemu skialpiniście Andrzejowi Bargielowi, który jako pierwszy zjechał na nartach z K2. Będzie z nami też Joanna Pajkowska, która jako pierwsza Polka samotnie i bez zawijania do portów opłynęła świat jachtem żaglowym, a jej rejs trwał 216 dni i 16 godzin. Połączymy się również z podróżnikiem Mateuszem Waligórą, który właśnie rozpoczyna na Antarktydzie swój marsz w stronę bieguna południowego. Nasze studio odwiedzi też Andrzej Ciszewski - wybitny polski grotołaz.

Niepodległość na obrazach i w piosenkach

Będziemy na krakowskim Rynku Głównym. Tam o 12 rozpocznie się VI Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów. Odwiedzimy też Galerię Sztuki Polskiej XIX w krakowskich Sukiennicach, bo o polskiej historii możemy się uczyć nie tylko z książek. Świetną lekcją jest także oglądanie obrazów, na których uwiecznione są ważne dla Polaków momenty. W tę podróż zabierze nas kustosz galerii Piotr Wilkosz.

Relacje z Marszu Niepodległości

Będziemy się oczywiście łączyć z naszymi reporterami, którzy zrelacjonują przebieg Marszu Niepodległości. Przede wszystkim oddamy jednak głos Wam - naszym słuchaczom i z tych największych, i najmniejszych miast. Zapytamy z czego jesteście dumni, co najbardziej podoba Wam się w Polsce i z czym kojarzy Wam się słowo “niepodległość".

Najświeższe i najważniejsze informacje

Jak zawsze, będziemy mieć też dla Was najświeższe i najbardziej aktualne informacje z Polski i ze świata. Piątkowy program rozpoczniemy o godzinie 9 i potrwa do 18. Będą z Wami Michał Zieliński i Krzysztof Urbaniak.