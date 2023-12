Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy i współprzewodniczący tej partii. Porozmawiamy z nim m.in. o jego medialnym sporze z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią; zapytamy, czy zamierza się z nim spotkać i przedyskutować sprawę aborcji osobiście.

Robert Biedroń / Jakub Rutka / RMF FM

Wśród tematów nie zabraknie też otwartej już wojny o media publiczne - kto ją wygrywa, a kto przegrywa? Czy szkodzi ona wizerunkowo nowemu rządowi?

Na rozmowę Pawła Balinowskiego zapraszamy o godz. 7:00