Deszcz, śnieg i bardzo silne podmuchy wiatru - taka pogoda czeka nas w ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia. Marznący deszcz, opady śniegu i silny wiatr mogą utrudniać podróżowanie - ostrzega IMGW.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"W ciągu kilku najbliższych dni Polska pozostawać będzie w zasięgu dynamicznie przemieszczających się z zachodu na wschód układów niżowych i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Przyniesie nam to pochmurną aurę z opadami deszczu i śniegu oraz bardzo silny wiatr - w porywach nawet do 100 km/h" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza na czwartek

W czwartek przewaga zachmurzenia dużego. Miejscami opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Na zachodzie miejscami burze. Na południu Dolnego Śląska i na Górnym Śląsku prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wysoko w Sudetach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm, w Karpatach o 8 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C, 3 st. C na wschodzie oraz w kotlinach karpackich do 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na zachodzie i południu kraju do 70 km/h, na wschodzie do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach wyniesie do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza na noc z czwartku na piątek

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich i na północy kraju także w śnieg, wysoko w górach mogą wystąpić opady śniegu. Lokalnie możliwe są burze. Prognozowana suma opadów w rejonach podgórskich wyniesie około 10 mm, na południu Podkarpacia 20 mm. Wysoko w górach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Bieszczadach o 20 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C do 3 st. C, w dolinach karpackich około -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, na zachodzie i nad morzem oraz po południu w centrum kraju także silny i bardzo silny (do 55 km/h), w porywach do 95 km/h, lokalnie możliwe są porywy do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach może osiągnąć do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne.