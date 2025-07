Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało w poniedziałek plany i założenia projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Na jego mocy, Polska będzie starała się m.in. szybciej odchodzić od węgla. Dla obywateli ma to oznaczać niższe rachunki za prąd. "Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu dosyć dobrze odzwierciedla to, co może się wydarzyć w naszym systemie elektroenergetycznym w nieodległej przyszłości. Myślę, że jest poprawnie nakreślony" – powiedział gość internetowego Radia RMF24 Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.

Ekspert o Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu: Jest poprawnie nakreślony (Zdjęcie ilustracyjne) / Tom Patrick/Design Pics / East News Rachunki za prąd Gość Piotra Salaka przypomniał na początku rozmowy, że do niedawna musieliśmy mierzyć się z kryzysem energetycznym. Wiemy, że od 2022 roku, od kiedy Rosjanie przerwali dostawy gazu, ceny energii w Europie gwałtownie skoczyły, co odczuła również Polska - wskazał. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. "Komisja Europejska może mieć pewne uwagi" Obecnie wychodzimy już z tego kryzysu. Jeżeli spojrzymy na dane dostarczane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, to widzimy, że średnia miesięczna cena energii rysuje się już na poziomie około 200 złotych, co jest istotnym spadkiem w stosunku do lat poprzednich, kiedy sięgała ona znacząco powyżej 500 złotych - wyjaśnił ekspert. Jakub Wiech podkreślił jednak, że mówiąc o rachunku za prąd, nie należy uwzględniać w nim tylko i wyłącznie ceny energii. Tam jest zaszyty szereg innych opłat, np. związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Opłaty te ustawicznie rosną - powiedział. Inwestycja na bilion złotych Ekspert stwierdził, że przeznaczenie około biliona złotych na wspomniany projekt i realizowane w ramach niego inwestycje jest konieczne. Segment dystrybucji będzie pochłaniał ogromne ilości pieniędzy i środków. Finansowanie tych wszystkich inwestycji wiąże się ze wzrostem kosztów wynikających z dodatkowych opłat, które są pobierane przy okazji wystawiania nam rachunku za prąd - zaznaczył. Można to przearanżować tak, aby z jednej strony nie zabrakło pieniędzy na inwestycje, a z drugiej, żeby odbiorcy końcowi mieli niższe rachunki - dodał. Zobacz również: Miłosz Motyka o nowych cenach prądu: Liczymy, że prezydent podpisze ustawę

Zmiana na szczycie URE. Jest nowa prezes

Elektrownia jądrowa w Polsce? Kluczowa umowa podpisana "Jesteśmy w ogonie dekarbonizacji" Jakub Wiech skomentował na antenie Radia RMF24 kwestię dekarbonizacji, która jest jednym z istotnych założeń Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Jeżeli chodzi o polskie warunki, to jesteśmy bardzo rozpędzeni, mówiąc o dekarbonizacji. Efektem tego jest np. fakt, że w czerwcu tego roku źródła odnawialne, po raz pierwszy w historii, przebiły węgiel, jeżeli chodzi o udział w miksie elektroenergetycznym - wyjaśnił ekspert. Gość Piotra Salaka dodał jednak, że wypadamy bardzo źle na tle Unii Europejskiej, jeśli chodzi o proces redukcji zużycia węgla. Jeżeli spojrzymy na szersze uwarunkowania unijne, to sytuacja jest nieco odwrotna. Jesteśmy w ogonie dekarbonizacji, bo żadne inne państwo Unii Europejskiej nie ma już tak wysokiego udziału źródeł węglowych w swoim miksie elektroenergetycznym - powiedział redaktor naczelny portalu Energetyka24. Komisja Europejska odrzuci plan? Pytany o to, czy Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu może zostać odrzucony przez Komisję Europejską, Jakub Wiech stwierdził, że prawdopodobna jest sytuacja, w której Komisja będzie miała pewne uwagi co do dokumentu. Gość Radia RMF24 zaznaczył jednak, że wspomniany plan ma bardzo duży potencjał i może przyczynić się do ważnych zmian m.in. w polskiej energetyce. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu dosyć dobrze odzwierciedla to, co może się wydarzyć w naszym systemie elektroenergetycznym, w nieodległej przyszłości. Myślę, że jest poprawnie nakreślony - stwierdził. Będzie on pewną wartością bazową, a rzeczywistość i tak nas w wielu miejscach zaskoczy, jeżeli chodzi o tempo prowadzenia transformacji energetycznej - podsumował. Opracowanie: Jan Trychta Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.