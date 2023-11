"Odchodzący rzecznik doprowadził do obniżenia renomy i reputacji tej instytucji, którą zostawiał w bardzo dobrym stanie jego poprzednik" - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 Konrad Ciesiołkiewicz, psycholog, członek i prezes Fundacji Orange. Według doniesień prasowych nowa koalicja szykująca się do przejęcia władzy zamierza zaproponować nowego kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Funkcję tę pełni obecnie Mikołaj Pawlak.

W Polsce funkcja Rzecznika Praw Dziecka istnieje od 2000 roku. Głównym zadaniem tej instytucji jest dbanie o przyjazne warunki do życia i rozwoju dzieci oraz młodzieży. Oznacza to, że ma dbać, żeby cały system instytucjonalny państwa polskiego brał pod uwagę najlepiej pojęty interes i dobro dziecka - tłumaczył Ciesiołkiewicz.

Rozmówca Radia RMF24 zwrócił także uwagę, że przez ostatnie lata zaufanie do instytucji RPD zostało poważnie nadwyrężone. Instytucjonalne zaufanie jest kluczowe, jeśli chcemy, żeby Biuro Rzecznika Praw Dziecka było instytucją, do której nie tylko dzieci i młodzież, ale także wszystkie osoby mogły się uciekać po pomoc - dodał.

Wyzwania stojące przed nowym rzecznikiem

Z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 79 proc. dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. Krzywdzenia doświadczają najczęściej ze strony swoich rówieśników (66 proc.) lub bliskiej osoby dorosłej (32 proc.).

Mamy radykalny wzrost przemocy rówieśniczej. To wynika również z kryzysu zdrowia psychicznego - wyjaśnił Konrad Ciesiołkiewicz. Jego zdaniem, dotychczasowe działania na tym polu pozostawiają wiele do życzenia. Kwestia przemocy każdego rodzaju, mam na myśli przemoc seksualną, psychiczną. Myślę, że pedofilia to jest niestety pole, na którym instytucje państwa do tej pory poniosły po prostu porażkę - skomentował.

Wraz ze zmieniającym się światem i rozwojem technologii, pojawiają się nowe zagrożenia dla dzieci.

Ekspert uważa, że jest to bardzo istotny aspekt, którym przyszły rzecznik będzie musiał się zająć.

Zbudowanie nowej architektury praw dziecka, która uwzględnia funkcjonowanie w świecie XXI wieku. W dobie społeczeństwa informacyjnego i mediów cyfrowych. Takie właśnie wyzwanie stawiałbym nowemu rzecznikowi - mówił psycholog. Jego zdaniem, istotne jest uwzględnienie rekomendacji płynących z Komitetu Praw Dziecka ONZ.

Ważna rola pracowników medycznych, nauczycieli i rodziców

Gość Tomasza Terlikowskiego podkreślił, jak istotne jest środowisko, w którym dziecko się wychowuje. Według prezesa Fundacji Orange ważne jest, aby docenić nauczycieli oraz rodziców.

Jeżeli będziemy ślepi i głusi na warunki pracy personelu medycznego, pracowników pedagogicznych, a także rodziców, to instytucja rzecznika, ani inne organizacje, nie zrobią kroku do przodu w kierunku upodmiotowienia dzieci - stwierdził na zakończenie rozmowy Konrad Ciesiołkiewicz.

