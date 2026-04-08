Nie będzie postanowienia ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Z ustaleń dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego wynika, że sędzia prowadząca sprawę od lutego przebywa na urlopie.

Zbigniew Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech

Bez ENA Zbigniew Ziobro będzie mógł nadal przebywać na Węgrzech nawet jeśli partia Viktora Orbana, który udzielił mu azylu politycznego, przegra wybory parlamentarne.



Zbigniew Ziobro od października 2025 roku przebywa na Węgrzech, gdzie - jak twierdzi - uzyskał azyl polityczny. 10 lutego Prokuratura Krajowa wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z ciążącymi na byłym ministrze sprawiedliwości zarzutami. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał wówczas, że "w toku postępowania ustalono, iż Ziobro w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej".

W Polsce prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Śledczy zarzucają Ziobrze także, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Ziobro czeka na przywrócenie "gwarancji praworządności"

Lider Suwerennej Polski twierdzi, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Pisał też o walce z "postępującym w Polsce bezprawiem" oraz o stawianiu oporu "postępującej dyktaturze". Swoją decyzję tłumaczył też w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

