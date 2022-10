84 proc. badanych Polaków uważa, że rząd powinien przedłużyć zerowy VAT na żywność na przyszły rok, a 37 proc. - że podnieść świadczenia 500 plus na co najmniej 700 zł - tak wynika z Badań Pollster dla "Super Expressu".

Kiedy Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, czy zapowiadane dopłaty do ogrzewania i prądu zrekompensują ich podwyżki, 78 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie. Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 14 proc. respondentów; 8 proc. nie ma w tej kwestii zdania.



Według mnie Polacy sądzą, że będzie jeszcze gorzej, niż jest. W codziennym myśleniu nie uruchamia się przewidywalnych kosztów, tylko zakłada jeszcze gorszy scenariusz. Zresztą negatywnych zapowiedzi dostarczają nam media i politycy opozycji - komentuje, cytowany w weekendowym "SE", socjolog Henryk Domański.

Zmiana wysokości świadczeń socjalnych? Polacy podzieleni

Zadano też pytanie czy rząd powinien podnieść świadczenia 500 plus do co najmniej 700 zł? "Tak" odpowiedziało 37 proc. ankietowanych, "nie" wskazało 51 proc. respondentów, a 12 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".



Z kolei na pytanie, jakie świadczenia powinni dostać seniorzy w przyszłym roku, oprócz waloryzacji emerytur, 37 proc. badanych odpowiedziało, że 13. i 14. emeryturę; 22 proc. wskazało na dwie waloryzacje emerytury; 18 proc. - na tylko podstawową waloryzację, a 13 proc. nie ma na ten temat zdania.



Na pytanie czy rząd powinien przedłużyć zerowy VAT na żywność na przyszły rok, pozytywnej odpowiedzi udzieliło 84 proc. badanych Polaków; "nie" wskazało 6 proc., a "trudno powiedzieć" - 10 proc.



Sondaże wykonał Instytut Badań Pollster w dniach 21-22 września 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1014 dorosłych Polaków.