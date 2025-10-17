Już w piątek Sejm może przegłosować nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadzi zakaz hodowli zwierząt na futra w Polsce. Projekt przewiduje ośmioletni okres przejściowy i system odszkodowań dla hodowców. Sprawa budzi kontrowersje zarówno wśród polityków, jak i przedstawicieli branży.

/ Shutterstock

Sejm może dzisiaj uchwalić nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, zakazującą hodowli zwierząt na futra.

Projekt popierają kluby koalicyjne i część posłów PiS, choć w samej partii nowelizacja ma wielu przeciwników. Konfederacja jest przeciw.

Nowelizacja przewiduje wygaszenie hodowli zwierząt na futra w ciągu ośmiu lat oraz wprowadza system odszkodowań dla hodowców, którzy zdecydują się zakończyć działalność - tym wyższych, im wcześniej to zrobią.

Osiem lat na zamknięcie ferm futerkowych

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, którą dzisiaj ma zająć się Sejm, przewiduje stopniowe wygaszenie hodowli zwierząt na futra w ciągu ośmiu lat.

Hodowcy, którzy zdecydują się zakończyć działalność wcześniej, mogą liczyć na wyższe odszkodowania - nawet do 25 proc. średniego przychodu z lat 2020-2024, jeśli zamkną fermę do 1 stycznia 2027 roku. W kolejnych latach stawki będą spadać.

Liczę, że w piątek uda się ustawę przegłosować w Sejmie, ponieważ osiągnęliśmy pewien konsensus - mówi Małgorzata Tracz (KO), sprawozdawczyni projektu.

Szerokie poparcie, ale nie wszyscy są „za”

Projekt popierają kluby KO, Lewicy, Polski 2050 oraz PSL. Popieramy zakaz hodowli zwierząt na futra. W komisji nadzwyczajnej wypracowaliśmy dobre rozwiązania, każda strona poszła na kompromisy – mówiła Ewa Szymanowska z Polski 2050. Dziś nikt już w futrach nie chodzi – to nie jest produkt pierwszej potrzeby, raczej fanaberia. Skoro na jedno futro trzeba zabić 25 norek, trudno to popierać – dodała.

W PSL, gdzie wcześniej pojawiały się wątpliwości, kompromis okazał się możliwy dzięki ośmioletniemu okresowi przejściowemu i możliwości przekwalifikowania hodowli na inną działalność.W Prawie i Sprawiedliwości zdania są podzielone. To jest chwila przełomowa, jeśli chodzi o nasz kraj, Polacy są narodem z wielką empatią, który kocha zwierzęta – mówił Marek Suski (PiS).

Z kolei Robert Telus, były minister rolnictwa, zapowiedział głosowanie przeciwko ustawie, argumentując, że „każde takie ograniczenie nie służy polskiemu rolnikowi i polskiemu rolnictwu”.

Konfederacja zdecydowanie sprzeciwia się zakazowi. Hodowla zwierząt to dochodowa gałąź gospodarki, natomiast samoeliminowanie się z rynku, na którym polscy hodowcy mogą zarabiać, uważamy za nieroztropne – ocenił Krzysztof Bosak.

Branża futrzarska w odwrocie

Według danych Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”, liczba ferm futerkowych w Polsce spadła z 810 w 2015 roku do 209 w 2024 roku. Wartość eksportu futer również znacząco się obniżyła - w 2015 roku to było ponad 10 mln skór, a w roku 2024 tylko ok. 1,8 mln.

Mimo to Polska pozostaje drugim co do wielkości producentem futer na świecie.

Pierwsza próba wprowadzenia zakazu miała miejsce w 2020 roku w ramach tzw. „piątki dla zwierząt”, jednak projekt nie wszedł w życie z powodu politycznych sporów i protestów rolników.

Obecna nowelizacja ma szansę na przegłosowanie dzięki szerokiemu poparciu większości klubów parlamentarnych.



