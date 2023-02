Kolejny krok Lewicy to planowane na wtorek podpisanie tzw. paktu senackiego, czyli porozumienia partii opozycyjnych w sprawie wyborów do Senatu. Na czym ma polegać? Wyselekcjonowaliśmy ponad 60 okręgów wyborczych, w których opozycja, według wszystkich badań, powinna wziąć mandat. Jest wymyślony algorytm, z którego będzie wynikała - myślę, że w kwietniu - konkretna liczba. Lewicy przypadnie między 5 a 10 miejsc, bo nam tak bardzo zależy na tym pakcie senackim, że jeżeli trzeba będzie się posunąć i mieć trochę mniej, to zrobimy to, po to, żeby ten pakt senacki był - mówił Czarzasty.

Konsolidacja Lewicy dzisiaj, jutro pakt senacki, w ciągu kilku tygodni porozumienie w sprawie wspólnego rządzenia po wyborach i jasne powiedzenie, ile tych list będzie - podsumował najbliższe plany gość rozmowy.