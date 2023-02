"Wyselekcjonowaliśmy ponad 60 okręgów wyborczych, w których opozycja, według wszystkich badań, powinna wziąć mandat" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, pytany o tzw. pakt senacki, który ma zostać podpisany we wtorek. Gość Roberta Mazurka mówił też o wspólnej liście opozycyjnej do Sejmu, której nie udało się stworzyć.

Dzisiaj Lewica podpisuje porozumienie o wspólnym starcie w wyborach do Sejmu. Dzisiaj podpisujemy porozumienie nie tylko z partią Razem. Partia Razem podpisuje również porozumienie z PPS-em, Unią Pracy. Są pierwsze cztery partie, które to podpiszą. Należy się spodziewać w najbliższym czasie porozumienia ze związkami zawodowymi, różnymi stowarzyszeniami, z organizacjami feministycznymi i zajmującymi się klimatem itd. Jednym słowem Lewica szykuje się do startu w wyborach i konsoliduje swoje szeregi - mówił wicemarszałek Sejmu.

Kolejny krok Lewicy to planowane na wtorek podpisanie tzw. paktu senackiego. Na czym ma polegać? Wyselekcjonowaliśmy ponad 60 okręgów wyborczych, w których opozycja, według wszystkich badań, powinna wziąć mandat. Jest wymyślony algorytm, z którego będzie wynikała - myślę, że w kwietniu - konkretna liczba. Lewicy przypadnie między 5 a 10 miejsc, bo nam tak bardzo zależy na tym pakcie senackim, że jeżeli trzeba będzie się posunąć i mieć trochę mniej, to zrobimy to, po to, żeby ten pakt senacki był - mówił Czarzasty.

Jak zapewnił, nie będzie blokował startu Romana Giertycha w wyborach, ale nie z Lewicy. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby swoje ego i swoje zapędy opanować i się cofnąć. Jeżeli Roman Giertych zostanie przez kogoś zgłoszony, a na pewno nie będzie to Lewica, ja nie mam prawa tego blokować - powiedział.

Pakt senacki za wszelką cenę. Uważamy, że w najbliższym czasie powinno zostać podpisane porozumienie, że będziemy współrządzili razem po wyborach, żeby ludzie wiedzieli, że bez względu na to, na kogo głosują, ten głos nie zostanie zmarnowany - mówił gość RMF FM.

Dlaczego wspólną listę udało się stworzyć w wyborach do Senatu, a do Sejmu nie? Bo to idzie źle. Trzeba to jasno mówić. Tutaj każdy niech odpowiada za siebie. Pan Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz jasno powiedzieli, że nie chcą jednej listy. Donald Tusk powiedział: nie będzie jednej listy, idę sam. W związku z tym my podpisujemy porozumienie na Lewicy, bo uważamy, że tak jest rozsądnie dla Lewicy - stwierdził Czarzasty.

Konsolidacja Lewicy dzisiaj, jutro pakt senacki, w ciągu kilku tygodni porozumienie w sprawie wspólnego rządzenia po wyborach i jasne powiedzenie, ile tych list będzie - podsumował najbliższe plany gość rozmowy.