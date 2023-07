Jak mówił, "Kaczyński jednocześnie szczuje na obcych, i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy, i to właśnie z takich państw". Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli - bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami - dodał Donald Tusk.



Grodecki: Do Polski wjechało znacznie mniej osób

Szef PO już w ubiegłym tygodniu powoływał się na dane mówiące o wjeździe to Polski ponad 130 tys. muzułmańskich imigrantów. Wtedy do tych danych odniósł się wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Jego zdaniem podawana przez Tuska liczba ok. 130 tys. migrantów jest niewłaściwie interpretowana, "co prowadzi do fałszywych wniosków". Chodzi o to, że samo zezwolenie na pracę, nie uprawnia jeszcze do wjazdu i pobytu w Polsce.

Grodecki przekonywał, że faktyczna liczba osób, które wjechały do Polski w sposób bezpieczny, zweryfikowany, którym została wydana wiza uprawniająca do wjazdu czasowego do Polski jest wielokrotnie niższa.

Nie jest prawdziwa liczba (...) 133 tys. - zdaje się taka liczba była podana - wjazdu w zeszłym roku obywateli państw (muzułmańskich) - powiedział Grodecki. Na przykład - jak mówił - do Polski nie wjechało ponad 33 tys. mieszkańców Uzbekistanu, bo pozwoleń na wjazd, czyli wiz pracowniczych, dla obywateli tego kraju, wydano siedem razy mniej.



Tłumaczył, że liczba tych wiz wydanych w 2022 r. jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku pracy, przede wszystkim rolnictwa.

Kaczyński odpowiada na nagranie

Jarosław Kaczyński w Spale / Marian Zubrzycki / PAP

Przebywający w Spale na zjeździe klubów "Gazety Polskiej" prezes PiS, Jarosław Kaczyński odniósł się do twitterowego wpisu swojego politycznego przeciwnika. Zdaniem Kaczyńskiego nagranie świadczy o tym, że Tusk "przeżył w nocy, bo chyba w nocy, kolejną przemianę duchową, głęboką".



Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. A kto sprowadza do Polski migrantów? My. Ja przypomnę, że to jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje (dot. relokacji - red.), które zostały w końcu odrzucone - powiedział lider PiS.



To jest ten sam pan, który mówił, że w gruncie rzeczy nie należy budować muru czy płotu, że to są biedni ludzie, którzy szukają nowego miejsca dla swego życia - dodał, nawiązując do muru na polsko-białoruskiej granicy.



O jakim dokumencie mówi Tusk?

Donald Tusk w swoim nagraniu i wcześniejszej wypowiedzi z 22 czerwca nawiązuje prawdopodobnie do dokumentu mającego ułatwić wjazd do Polski obywatelom ponad 20 państw.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje dokument, który umożliwi składanie wniosku o wizę bezpośrednio w MSZ, a nie, jak do tej pory, w konsulacie. Obecnie możliwość taką mają wyłącznie obywatele Białorusi.

Ubieganie się o wizę bezpośrednio w MSZ znacznie skraca proces jej przyznawania, a także upraszcza proces przedłużenia.

Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzenie listy państw na Ukrainę, ale też: państwa Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Iran, Katar, Kuwejt, Turcja, ZEA) Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), Azji (Pakistan, Indie, Tajlandia, Kazachstan, Uzbekistan, Wietnam), a także Nigerię i Mołdawię - informowała 20 czerwca "Rzeczpospolita".

W uzasadnieniu projektu podano, że jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku pracy.