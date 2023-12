Premier Donald Tusk po zaprzysiężeniu udaje się do Brukseli na szczyt UE - Bałkany Zachodnie. Istotniejsze będzie jednak to, co wydarzy się jutro i rozmowy kuluarowe.

Szczyt z krajami Bałkanów Zachodnich ma przede wszystkim przypomnieć - w momencie, gdy mówi się o członkostwie Ukrainy w UE - że te państwa także starają się o wejście do Wspólnoty. Żadne decyzje jednak nie zapadną. O wiele ważniejszy jest szczyt UE, który rozpoczyna się jutro. Pod znakiem zapytania z powodu węgierskiego weta stoi dalsze finansowanie Ukrainy, jak i rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Urzędnicy UE pracują nad możliwymi rozwiązaniami, pozwalającymi na przezwyciężenie węgierskiej blokady dotyczącej pakietu dla Ukrainy, co obejmuje między innymi uwolnienie funduszy bloku przeznaczonych dla Budapesztu, ale obecnie zamrożonych ze względu na obawy dotyczące praworządności. Dyplomaci rozpoczęli nieoficjalne rozmowy na temat wykonalności i szczegółów potencjalnego pakietu finansowego wśród pozostałych 26 państw UE. Zapewniłoby to Kijowowi środki nadzwyczajne na co najmniej rok - podał "Financial Times". Rozmowy, w których biorą udział urzędnicy Komisji Europejskiej i duże państwa członkowskie są utrzymywane w tajemnicy. Rozmowy o pieniądzach z KPO Dla premiera Tuska ważne jednak będą także spotkania kuluarowe, a przede wszystkim rozmowa z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Komisja Europejska wypłaci Polsce wkrótce pierwszą transzę z 5 miliardów euro zaliczki, czyli 2,5 mld euro. Pojawi się też kwestia złożenia pierwszego wniosku o wypłatę prawie 7 mld euro z właściwego KPO. We wczorajszym expose Donald Tusk zapewniał: Tak, przywiozę z Brukseli te upragnione, wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, polskie samorządy, miliardy euro.

