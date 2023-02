Wśród kolejnych elementów programu mieszkaniowego Donald Tusk wymienił też dopłatę do najmu w wysokości 600 złotych, nawiązującą do założeń programów PO z lat 2009-2014 "Mieszkanie dla Młodych" i "Rodzina na swoim". Przyznał, że będzie ona skromna, ale jednak pomocna.



Program w szczegółach przedstawimy na klubie parlamentarnym i będzie on przedstawiany także w postaci konkretnych projektów ustaw, które są gotowe - zapewnił Tusk. To jest krok w stronę normalności - zaznaczył szef PO. Jego zdaniem to także sposób na to, żeby uratować branżę budowlaną.

Lider PO Donald Tusk / Marian Zubrzycki / PAP

Lider PO zapowiedział też, że Platforma zamierza skończyć z patodeweloperką. Jak mówił, nie może być tak, że na osiedlu "mieszka 800 osób, a ogródek dla dzieci to jest jedna ślizgawka czy jedna huśtawka". Platforma chce też wyegzekwować od deweloperów, żeby powstawały budynki "nowoczesne, jeśli chodzi o system ogrzewania - nie tylko po to, żeby sprostać wymogom klimatycznym, ale także po to, żeby ludzie, którzy będą tam mieszkali, płacili dużo mniej za energię, niż to jest dzisiaj".