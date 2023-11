Po południu rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowego Senatu. Otworzył je prezydent Andrzej Duda.

Przewodnictwo obrad przejął już marszałek senior Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości.

Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej jest kandydatką na marszałka Senatu.



Po południu senatorowie XI kadencji złożyli ślubowanie. Jako pierwszy zrobił to marszałek senior Michał Seweryński. Następnie powołał spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia.

Seweryński: Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym

Podczas posiedzenia inauguracyjnego Senatu marszałek senior Michał Seweryński powiedział, że "kompetencje Senatu świadczą o jego wysokiej pozycji ustrojowej w naszym kraju". Nie jest on tylko izbą refleksji, ale przede wszystkim jedną z dwóch izb polskiego parlamentu sprawujących władzę ustawodawczą i inne funkcje ustrojowe w naszym państwie - podkreślił marszałek senior.

Zaznaczył, że "doświadczenie zebrane w odrodzonym Senacie skłaniają jednak do rozważań nad optymalizacją jego kompetencji, jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa". Podjęcie debaty w tej sprawie jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy się zmierzyć - wskazał marszałek senior Senatu.



Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym, ponieważ w wyniku ostatnich wyborów na scenie politycznej dokonała się zmiana układu sił. Niezmiennie jednak Polacy w kraju i na obczyźnie oczekują od nas wszystkich polityki odpowiadającej interesom naszego państwa i naszym ambicjom wyrastającym z chlubnego dziedzictwa narodowego" - podkreślił Seweryński. Tych nadziei nie może zawieść wybrany demokratycznie parlament, a więc także jego Izba Senacka - dodał marszałek senior.



Powiedział, że nie można z pola widzenia stracić także sytuacji międzynarodowej, w jakiej Polska znalazła się w wyniku długotrwałej wojny na Ukrainie oraz nowego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.



Jesteśmy również świadkami podejmowania ważnych inicjatyw traktatowych w Parlamencie Europejskim wyrażających dążenie do zmian ustroju politycznego Unii Europejskiej, który w konsekwencji mogą poważnie ograniczyć suwerenność jej państw członkowskich, w tym także suwerenność Polski - zwrócił uwagę Seweryński.



Jak zaznaczył, wszystkie te wydarzenia niosą poważne wyzwania i realne zagrożenia dla naszego kraju. Wymagają one od nas - senatorów Rzeczypospolitej Polskiej poczucia odpowiedzialności w stanowieniu prawa oraz wykonywania wszystkich innych kompetencji, jakie wyznacza nam Konstytucja RP oraz ustawy zwykłe - wskazał Seweryński. Jak podkreślił, "od takiej naszej postawy, koniecznej, pomimo dzielących nas różnic politycznych, zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli".



Wyrażam nadzieję, że świadomość służebnej roli Senatu wobec naszego państwa i jego obywateli będzie nam towarzyszyć jako najważniejsza dyrektywa naszej parlamentarnej działalności zgodnie ze starożytną maksymą "Salus populi suprema lex" (Dobro rzeczypospolitej (niech będzie) najwyższym prawem - PAP) - powiedział marszałek senior Senatu.

