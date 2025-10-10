Warszawski prokurator okręgowy Michał Mistygacz złożył zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów o umorzeniu tzw. polskiego wątku sprawy Sławomira Nowaka. Wątpliwości śledczych budzi tryb, w jakim sąd podjął decyzję.

Prokurator przyznał, że zasadność aktu oskarżenia budzi wątpliwości, ale podkreślił konieczność rozstrzygnięcia rozbieżności proceduralnych.

Sprawa dotyczy zarzutów korupcyjnych wobec byłego ministra transportu, opartych głównie na zeznaniach jednego świadka .

Sławomir Nowak to były minister transportu w latach 2011-2013 w drugim rządzie Donalda Tuska, który odszedł z polskiej polityki po sprawie zegarka niewpisanego do oświadczenia majątkowego. Od 2016 r. Nowak był szefem ukraińskiej agencji drogowej. W 2021 r. prokuratura oskarżyła go o kilkanaście przestępstw, głównie korupcyjnych; zarzuty postawiła mu także strona ukraińska.

W Polsce zarzucano mu m.in. przyjmowanie łapówek za pomoc w zdobyciu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów 19 września br. umorzył sprawę tzw. polskiego wątku Sławomira Nowaka. Jak wówczas poinformowano, powodem był "oczywisty brak podstaw oskarżenia".

Decyzja o umorzeniu tzw. polskiego wątku sprawy Sławomira Nowaka zapadła podczas tzw. posiedzenia organizacyjnego, jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Prokurator okręgowy Michał Mistygacz podkreślił w piątek, że taka praktyka budzi poważne wątpliwości prawne, w związku z czym wniósł zażalenie na decyzję sądu. Zwrócił uwagę, że - zgodnie orzeczeniami sądów i literaturą prawniczą - posiedzenie organizacyjne powinno służyć ustaleniu terminów rozpraw czy kolejności przesłuchań świadków, a nie rozstrzyganiu o merytorycznym umorzeniu sprawy.

Podkreślił natomiast, że "jednocześnie zażalenie to nie podważa oceny materiału dowodowego dokonanej przez prokuratora obecnego na posiedzeniu i podzielonej przez sąd, który sprawę umorzył". Przyznał, że zasadność skierowania aktu oskarżenia w tej sprawie budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście oceny wiarygodności głównego świadka (Jacka P., gdańskiego przedsiębiorcy i byłego przyjaciela Sławomira Nowaka) oraz istnienia znamion przestępstw zarzucanych byłemu ministrowi transportu.

"Ważkim powodem złożenia przedmiotowego środka odwoławczego pozostaje to, iż w przypadku czynów korupcyjnych tylko prokurator może wnieść środek odwoławczy, gdyż brak jest pokrzywdzonego. Złożenie w niniejszej sprawie środka odwoławczego wpisuje się w realizację zadań prokuratury, która stoi na straży praworządności" - zaznaczył prokurator okręgowy.

Pełną treść oświadczenia prokuratora okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów można znaleźć TUTAJ . Zażalenie prokuratora okręgowego trafi teraz do sądu odwoławczego, który rozstrzygnie, czy decyzja o umorzeniu sprawy była prawidłowa zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Co śledczy zarzucają Sławomirowi Nowakowi?

Jak wynika z oskarżenia z grudnia 2021 r., Sławomir Nowak - jako szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrawtodor - miał żądać i przyjmować korzyści majątkowe oraz obietnice takich korzyści w kwocie ponad 6,1 mln zł. W zamian miał wspierać określone podmioty w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg w Ukrainie.

Oskarżenie dotyczyło też okresu, kiedy polityk pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz ministra transportu i gospodarki morskiej. Według śledczych polityk miał przyjąć co najmniej 320 tys. zł łapówek w zamian za pomoc w uzyskaniu intratnych stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. Jest też oskarżony o przyjęcie 760 tys. zł łapówki za zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółki deweloperskiej z władzami miasta Gdańska.

To właśnie te dwie grupy zarzutów jeszcze we wrześniu 2023 r. zostały rozdzielone przez Sąd Okręgowy w Warszawie do odrębnych procesów. Obrońca Sławomira Nowaka, mec. Joanna Broniszewska, mówiła wtedy, że decyzja wyłączająca część wątków z głównej sprawy stwarza możliwość rozpoczęcia procesu, w stosunku do którego nie ma wątpliwości, że jej klient "zostanie uniewinniony". Jak oceniła, jedynym dowodem przeciw jej klientowi w tzw. wątku polskim tej sprawy są "wyłącznie pomówienia Jacka P.".

Jacek P. to gdański przedsiębiorca, sąsiad uznawany za przyjaciela Sławomira Nowaka. Mężczyzna już wcześniej został wyłączony z głównej sprawy i we wrześniu 2022 r. w warszawskim sądzie usłyszał wyrok 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Jacek P. współpracował z prokuraturą, składał obszerne wyjaśnienia, wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze.