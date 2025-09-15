Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin rozmawiali o współpracy między oboma krajami. Wśród poruszonych tematów znalazła się m.in. kwestia eksportu do Polski chińskich produktów, związanych z pierwiastkami ziem rzadkich, promocja polskiego przemysłu oraz napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
W poniedziałek w podwarszawskim Helenowie doszło do spotkania szefów MSZ Polski i Chin - Radosława Sikorskiego i Wanga Yi. Po rozmowie Radosław Sikorski poprosił ambasadora Jakuba Kumocha o złożenie wizyty u prezydenta Karola Nawrockiego i zrelacjonowanie mu przebiegu negocjacji z Wangiem Yi.
Po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Chin rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia w kwestii regionalizacji dotyczącego eksportu polskiego drobiu do Chin.
Eksport polskiego drobiu został wstrzymany od roku 2020, była bardzo krótka chwila, kiedy ten eksport został odblokowany, następnie pojawiły się kolejne ogniska ptasiej grypy i z tego względu w 2024 r. Chiny (...) wstrzymały import polskiego drobiu - przypomniał Wroński. Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie - powiedział rzecznik MSZ.
Ze strony Pekinu padło także zaproszenie dla Sikorskiego, by ten odwiedził Chiny. Zaproszenie zostało przyjęte - przekazał Wroński, który dodał, że Chińska Republika Ludowa będzie wspierać polskie wysiłki przystąpienia do grupy G20 - forum, skupiającego 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, odpowiada za ok. 85 proc. światowego PKB.
Jak poinformował rzecznik, na spotkaniu poruszono także kwestię wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski oraz zamknięcie przejść granicznych z Białorusią. Polska zwróciła Chinom uwagę, że musieliśmy podjąć decyzję, która również nie jest korzystna dla nas, ale była konieczna, ze względu na prowokacje białoruskie i wojnę hybrydową prowadzoną przeciwko nam. Trudno prowadzić swobodny handel w momencie, gdy granica nie jest granicą bezpieczną - relacjonował Wroński. Strona chińska
Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. I mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej - powiedział rzecznik MSZ, dodając, że Sikorski wyraźnie zaznaczył w rozmowie z chińskim odpowiednikiem, że w przypadku incydentu z rosyjskimi dronami trudno mówić o błędzie.
Jak podaje agencja Reutera, powołując się na oświadczenie chińskiej dyplomacji, Chiny i Polska rozmawiały także o licencjonowaniu eksportu chińskich produktów z pierwiastkami ziem rzadkich do Polski i są gotowe ułatwić "handel zgodny z przepisami" produktami podwójnego zastosowania. Obie strony są także gotowe zachęcać firmy z obu krajów do rozważenia możliwości współpracy w zakresie promocji polskiego przemysłu pojazdów elektrycznych.
Wroński przekazał, że rozmowa ministrów była bardzo konkretna i utrzymana w przyjaznej atmosferze. Po spotkaniu obu szefów dyplomacji, o godz. 15 w Pałacu Prezydenckim z szefem MSZ Chin Wangiem Yi spotkał się prezydent Karol Nawrocki.