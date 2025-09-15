Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin rozmawiali o współpracy między oboma krajami. Wśród poruszonych tematów znalazła się m.in. kwestia eksportu do Polski chińskich produktów, związanych z pierwiastkami ziem rzadkich, promocja polskiego przemysłu oraz napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Chin / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Wizyta chińskiej dyplomacji w Polsce. "Ich stanowiska mogą się bardzo zbliżyć, ale też oddalić"

W poniedziałek w podwarszawskim Helenowie doszło do spotkania szefów MSZ Polski i Chin - Radosława Sikorskiego i Wanga Yi. Po rozmowie Radosław Sikorski poprosił ambasadora Jakuba Kumocha o złożenie wizyty u prezydenta Karola Nawrockiego i zrelacjonowanie mu przebiegu negocjacji z Wangiem Yi.

Po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Chin rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia w kwestii regionalizacji dotyczącego eksportu polskiego drobiu do Chin .

Eksport polskiego drobiu został wstrzymany od roku 2020, była bardzo krótka chwila, kiedy ten eksport został odblokowany, następnie pojawiły się kolejne ogniska ptasiej grypy i z tego względu w 2024 r. Chiny (...) wstrzymały import polskiego drobiu - przypomniał Wroński. Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie - powiedział rzecznik MSZ.

Zaproszenie dla Sikorskiego

Ze strony Pekinu padło także zaproszenie dla Sikorskiego, by ten odwiedził Chiny. Zaproszenie zostało przyjęte - przekazał Wroński, który dodał, że Chińska Republika Ludowa będzie wspierać polskie wysiłki przystąpienia do grupy G20 - forum, skupiającego 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, odpowiada za ok. 85 proc. światowego PKB.

Jak poinformował rzecznik, na spotkaniu poruszono także kwestię wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski oraz zamknięcie przejść granicznych z Białorusią. Polska zwróciła Chinom uwagę, że musieliśmy podjąć decyzję, która również nie jest korzystna dla nas, ale była konieczna, ze względu na prowokacje białoruskie i wojnę hybrydową prowadzoną przeciwko nam. Trudno prowadzić swobodny handel w momencie, gdy granica nie jest granicą bezpieczną - relacjonował Wroński. Strona chińska

Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. I mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej - powiedział rzecznik MSZ, dodając, że Sikorski wyraźnie zaznaczył w rozmowie z chińskim odpowiednikiem, że w przypadku incydentu z rosyjskimi dronami trudno mówić o błędzie.

Jak podaje agencja Reutera, powołując się na oświadczenie chińskiej dyplomacji, Chiny i Polska rozmawiały także o licencjonowaniu eksportu chińskich produktów z pierwiastkami ziem rzadkich do Polski i są gotowe ułatwić "handel zgodny z przepisami" produktami podwójnego zastosowania. Obie strony są także gotowe zachęcać firmy z obu krajów do rozważenia możliwości współpracy w zakresie promocji polskiego przemysłu pojazdów elektrycznych.

Wroński przekazał, że rozmowa ministrów była bardzo konkretna i utrzymana w przyjaznej atmosferze. Po spotkaniu obu szefów dyplomacji, o godz. 15 w Pałacu Prezydenckim z szefem MSZ Chin Wangiem Yi spotkał się prezydent Karol Nawrocki.