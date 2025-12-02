Wciąż nie doszło do porozumienia między prezydentem Nawrockim a MSZ w sprawie nominacji dla ambasadorów. Pałac Prezydencki blokuje część z nich. Radosław Sikorski we wpisie na portalu X odniósł się do tego oraz do sposobu prowadzenia polityki przez prezydenta. "Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski. Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę" - napisał szef MSZ.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Spór o nominacje ambasadorskie

Spór o nominacje ambasadorskie między rządem a prezydentem Andrzejem Dudą o powoływanie ambasadorów rozpoczął się w marcu 2024 r. Prezydent Karol Nawrocki deklarował wielokrotnie, że popiera główne kierunki polityki zagranicznej Dudy i krytykował rząd za niektóre nominacje ambasadorskie w tym Bogdana Klicha na ambasadora RP w Waszyngtonie i Ryszarda Schnepfa na ambasadora RP w Rzymie.

W marcu ubiegłego roku szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Prezydent podkreślił natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".

"Reset amerykańsko-rosyjski"

Wcześniej, chociażby podczas niedawnej wizyty w Pradze, Nawrocki negatywnie wypowiadał się na temat Unii Europejskiej. To nie jest Unia naszych marzeń - mówił prezydent. Nawrocki także wielokrotnie wygłaszał, że jest przeciwny przystąpieniu Ukrainy do UE oraz NATO.

Na brak decyzji o nominacjach ambasadorskich, ale też na szersze prowadzenie polityki przez prezydenta zareagował na portalu X szef MSZ Radosław Sikorski. "Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski. Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę. Nie podpisuje nominacji ambasadorskich 40 polskim dyplomatom. Nie, bo nie. Nie dziękuję" - napisał wicepremier.