Wciąż nie doszło do porozumienia między prezydentem Nawrockim a MSZ w sprawie nominacji dla ambasadorów. Pałac Prezydencki blokuje część z nich. Radosław Sikorski we wpisie na portalu X odniósł się do tego oraz do sposobu prowadzenia polityki przez prezydenta. "Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski. Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę" - napisał szef MSZ.
Spór o nominacje ambasadorskie między rządem a prezydentem Andrzejem Dudą o powoływanie ambasadorów rozpoczął się w marcu 2024 r. Prezydent Karol Nawrocki deklarował wielokrotnie, że popiera główne kierunki polityki zagranicznej Dudy i krytykował rząd za niektóre nominacje ambasadorskie w tym Bogdana Klicha na ambasadora RP w Waszyngtonie i Ryszarda Schnepfa na ambasadora RP w Rzymie.
W marcu ubiegłego roku szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Prezydent podkreślił natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".
Wcześniej, chociażby podczas niedawnej wizyty w Pradze, Nawrocki negatywnie wypowiadał się na temat Unii Europejskiej. To nie jest Unia naszych marzeń - mówił prezydent. Nawrocki także wielokrotnie wygłaszał, że jest przeciwny przystąpieniu Ukrainy do UE oraz NATO.
Na brak decyzji o nominacjach ambasadorskich, ale też na szersze prowadzenie polityki przez prezydenta zareagował na portalu X szef MSZ Radosław Sikorski. "Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski. Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę. Nie podpisuje nominacji ambasadorskich 40 polskim dyplomatom. Nie, bo nie. Nie dziękuję" - napisał wicepremier.