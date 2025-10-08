Na nagraniu opublikowanym przez Kownackiego widać, że bycie pod wpływem alkoholu insynuował mu też inny polityk Koalicji Obywatelskiej. Idź do restauracji, z Mateckim się napij - mówił Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, a obecnie poseł oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Zarówno od niego, jak i od Szłapki poseł PiS-u chciał się dowiedzieć, dlaczego w obradach nie uczestniczy premier Donald Tusk.

Na razie Szłapka nie przeprosił w żaden sposób za oskarżenia pod adresem Kownackiego.

Rzecznik Razem Mateusz Merta przekazał, że jeszcze w tym tygodniu koło Razem skieruje pismo do Hołowni w sprawie zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu w Sejmie. To jest decyzja marszałka Sejmu, dlatego będziemy do niego kierować pismo w tej sprawie, żeby to po prostu zrobił, dopóki jeszcze pełni funkcję marszałka - podkreślił Merta.