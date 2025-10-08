Rzecznik rządu Adam Szłapka zarzucił posłowi Prawa i Sprawiedliwości Bartoszowi Kownackiemu, że bierze udział w obradach Sejmu pod wpływem alkoholu. Polityk partii Jarosława Kaczyńskiego odpowiedział na te oskarżenia, poddając się badaniu alkomatem.
Pan jest nietrzeźwy, czuję alkohol od pana - mówił na sali plenarnej Sejmu do Bartosza Kownackiego z PiS-u rzecznik rządu Adam Szłapka. Panie marszałku, czuć alkohol od posła Kownackiego - alarmował chwilę potem.
Kownacki opublikował na portalu X nagranie, na którym poddaje się badaniu alkomatem. Wynik to 0,0. Panie pośle Szłapka, czekam na przeprosiny - stwierdził reprezentant partii Jarosława Kaczyńskiego.