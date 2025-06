To sądny dzień dla Donalda Tuska. Posłowie zagłosują po południu nad wnioskiem o wotum zaufania dla jego rządu. Choć wynik głosowania wydaje się przesądzony, koalicjanci wykorzystują okazję, by przypomnieć premierowi o swoich postulatach na najbliższe dwa i pół roku rządów. Przed głosowaniem Tusk wygłosi expose, w którym ma przedstawić plan na najbliższe dwa i pół roku. Po nim odbędzie się debata. Zapraszamy na relację z Sejmu.

Sejm zagłosuje nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska / Radosław Pietruszka / PAP

Premier Donald Tusk złożył wniosek o wotum zaufania po wygranej kandydata PiS w wyborach prezydenckich

Debata nad wnioskiem potrwa 5 godzin, a jej wynik zdecyduje o dalszym kierunku działań rządu Tuska

Expose premiera ma skupić się na planach na najbliższe 2,5 roku

08:40

O tym, że pozycja premiera nie jest wybitnie mocna, świadczą słowa jednego z czołowych polityków PSL.

Marszałek senior wskazał, że gdyby to od niego zależało, zmieniłby premiera. Gdyby to ode mnie zależało to oczywiście bym to uczynił. Jako polityk mam prawo do takiej oceny (...) - mówił Marek Sawicki w Radiu RMF24.

Za co Sawicki krytykuje gabinet premiera? Całą rozmowę znajdziecie TUTAJ<<<<< .

08:25

To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy. To parlamentarzyści to ocenią. To kwestia również i relacji politycznych pomiędzy ugrupowaniami i wewnątrz ugrupowań, więc trudno jest mi na te tematy się wypowiadać jednoznacznie, jakie tam te relacje panują, zwłaszcza w okresie po wyborach prezydenckich - ocenia prezydent Andrzej Duda.

Jak zawsze pewnie jest to gorący okres w ugrupowaniach politycznych. Jaki będzie wynik głosowania, trudno jest mi odpowiedzieć - dodaje.

08:22

Krytycy rządu przypominają słynne "100 konkretów". Z programu zrealizowano zaledwie 32 projektów. Wciąż czekamy m.in. na podniesienie kwoty wolnej od podatku, projekty związane z mieszkalnictwem, czy liberalizację prawa aborcyjnego. Nadal nie ma ustawy o związkach partnerskich, a także o obniżeniu podatków dla zarabiających najmniej.

08:19

Premier Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum zaufania w telewizyjnym orędziu dzień po II turze wyborów prezydenckich, które wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki. To nie pierwszy raz, gdy Tusk sięga po ten instrument - podobne wnioski składał już w latach 2012 i 2014.

Zgodnie z przepisami, premier może w dowolnym momencie zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Do jego udzielenia potrzebna jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia oznacza konieczność złożenia dymisji przez premiera.

W Sejmie zasiada 460 posłów, a do ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej 230 z nich. Przeciwko wotum zaufania opowiedzą się kluby PiS (189 posłów), Konfederacji (16 posłów) oraz koło Razem (5 posłów). Jesteśmy partią opozycyjną, więc oczywiście wotum nie poprzemy - zapowiedział lider Razem Adrian Zandberg.

Koalicja rządowa dysponuje jednak 242 głosami: KO - 157, Polska 2050-TD i PSL-TD - po 32, Lewica - 21. Przewaga ta sprawia, że większość parlamentarzystów traktuje głosowanie jako formalność. Niemniej, nie brakuje głosów krytycznych wobec premiera, nawet wśród koalicjantów.

08:05

Zgodnie z harmonogramem, debata nad wnioskiem o wotum zaufania potrwa pięć godzin - od godziny 9:00 do 14:00. Wynik głosowania przesądzi o dalszych losach rządu Donalda Tuska i kierunku, w jakim podąży koalicja rządowa w najbliższych miesiącach.

08:04

Według szefa KPRM Jana Grabca, środowe expose Donalda Tuska ma koncentrować się na planach rządu na najbliższe 2,5 roku. Treść przemówienia była konsultowana z liderami koalicyjnych ugrupowań podczas poniedziałkowego spotkania.

Politycy KO nie spodziewają się, by w expose padły konkretne zapowiedzi dotyczące rekonstrukcji rządu czy wyboru nowego rzecznika. Jednak po uzyskaniu wotum zaufania rozmowy na ten temat mają ruszyć na poważnie. Wśród potencjalnych kandydatów na rzecznika rządu pojawiło się nazwisko posła KO Macieja Wróbla.