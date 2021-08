Czas na nowe rozdanie w rządzie Zjednoczonej Prawicy – rządzie bez Jarosława Gowina. Premier Mateusz Morawiecki poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o odwołanie lidera Porozumienia z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju. Czy rząd bez Gowina będzie miał w Sejmie większość?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef Porozumienia Jarosław Gowin w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

Już dotychczas sejmowa większość Prawa i Sprawiedliwości była krucha: klub PiS dysponował dotąd głosami 232 posłów - a to zaledwie jeden głos powyżej minimalnej większości.

Według rzecznika rządu Piotra Müllera, który ogłosił wczoraj dymisję Jarosława Gowina, rząd PiS nie musi obawiać się o sejmową większość.

"Jeżeli chodzi o stabilność rządu, to również w Porozumieniu są posłowie, którzy nie zgadzali się z tą polityką działań wicepremiera Jarosława Gowina" - komentował Müller.

Zaznaczał, że z 20 posłów Porozumienia została już tylko garstka.

Dzisiaj zarząd partii Gowina zdecyduje oficjalnie, czy pozostanie w Zjednoczonej Prawicy - choć wydaje się to wyłącznie formalnością: po wyrzuceniu z rządu Jarosław Gowin ogłosił bowiem koniec trwającej od 7 lat koalicji.

Prawo i Sprawiedliwość będzie jednak nadal próbowało uzyskać większość w samym Porozumieniu.

Część posłów tego ugrupowania udało się już wcześniej, rękoma Adama Bielana, odsunąć od Gowina.

Próby podbierania Gowinowi posłów jednak trwają.

On sam podkreślał wczoraj na konferencji prasowej, że "jeżeli ktoś miałby ulegać takim metodom, jakim uległa ta dwójka posłów, którzy wrócili do klubu PiS-u, to lepiej, żeby ich nie było w Porozumieniu". Mowa o Małgorzacie Janowskiej i Arkadiuszu Czartoryskim, którzy pod koniec czerwca ogłosili odejście z klubu PiS - przez co rząd formalnie stracił na krótko większość w Sejmie - a w ciągu kilku tygodni oboje do klubu wrócili: tym razem już jako przedstawiciele Partii Republikańskiej.

W mediach spekuluje się, że PiS chciałoby obłaskawić trzech wiceministrów: padają nazwiska wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy, Wojciecha Murdzka z resortu edukacji i Grzegorza Piechowiaka z resortu Gowina - Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Według "Gazety Wyborczej", PiS nie ma co liczyć na Ociepę. On ma dziś złożyć rezygnację z pracy w rządzie.

"W chwili próby Marcin Ociepa zachowa się przyzwoicie. We wtorek powiedział, że składa dymisję, bo jego nominacja wynikała z umowy koalicyjnej między PiS a Porozumieniem" - opowiada gazecie polityk z otoczenia Jarosława Gowina.

Poza Porozumieniem PiS może liczyć na poparcie części posłów związanych z Pawłem Kukizem - i jego samego - oraz kilku niezrzeszonych.

Punktowo więc rządowi może udawać się zdobyć w Sejmie większość, ale oficjalnie koalicja Zjednoczonej Prawicy przestaje istnieć.

"Po siedmiu latach we współpracy, po sześciu latach współrządzenia zostaliśmy wypchnięci z koalicji rządowej ze względu na wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy" - podsumował wczoraj Jarosław Gowin.

Po raz pierwszy PiS większość bez Porozumienia testować będzie w Sejmie dzisiaj: także podczas głosowania nad lex TVN.