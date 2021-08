"Kończy się pewna groteska; to wychodzenie jest rekordowe w historii. Stało się to, co musiało się stać; znam Kaczyńskiego, on nie wybacza" - w ten sposób lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk skomentował dymisję wicepremiera Jarosława Gowina. Jego wypowiedź cytuje portal Wirtualna Polska.

REKLAMA