Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zajmie się sprawą działek, które Kościół sprzedał byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pod koniec 2023 roku odmówiono wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Mateusz Morawiecki / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

"Ponowna analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego, w związku z wynikami pracy specjalnego zespołu prokuratorów w Prokuraturze Krajowej do zbadania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej, prowadzonych i zakończonych w latach 2016-2023, wykazała konieczność uzupełnienia przedmiotowego postępowania celem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności będących przedmiotem zawiadomienia" - przekazała prok. Karolina Stocka-Mycek - rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Śledztwo ws. działek Mateusza Morawieckiego zostało wszczęte w oparciu o art. 296 § Kodeksu karnego. Dotyczy on wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, która zagrożona jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W razie wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach, kara może wzrosnąć do 10 lat więzienia.



Na razie do decyzji prokuratury nie odniósł się w żaden sposób były premier, a obecnie europoseł PiS Mateusz Morawiecki.