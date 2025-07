Premier Donald Tusk przedstawił nową Radę Ministrów, zaznaczając, że jej skład został odchudzony - z 26 konstytucyjnych ministrów do 21. Powstał też nowy superresort - Ministerstwo Energii. Pokieruje nim Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Miłosz Motyka został szefem nowo powstałego resortu energii / Marcin Obara / PAP

Nowe Ministerstwo Energii, którego szefem zostanie Miłosz Motyka, będzie rozstrzygało kwestie, będące do tej pory w gestii częściowo ministra klimatu i środowiska i ministra przemysłu - poinformował w środę premier Donald Tusk.

Ten resort przemysłu i dział energia będą skupione w jednym ręku. Ja gwarantuję także pełną współpracę nowego Ministerstwa Energii, pana Miłosza Motyki, z dotychczasowymi moimi partnerami, którzy kwestiami energetyki się zajmowali, a więc i pełnomocnika Wrochny (Wojciecha Wrochny, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - przyp. red.), ale przede wszystkim wszystkich spółek Skarbu Państwa - tych, które działają w obszarze energii - podkreślił szef rządu.

Wyjaśnił też, że chodzi o uspójnienie polityki energetycznej. Żeby nie było rozsypania tych decyzji w różnych miejscach, czy to jest energetyka jądrowa, ta przyszłościowa, czy to są SMR-y, czy to są regulacje energetyczne. To wszystko musi być w jednym centrum i tak się stanie - podkreślił.

Miłosz Motyka dotychczas był wiceministrem klimatu i środowiska. W resorcie odpowiadał za sektor odnawialnych źródeł energii oraz elektroenergetyki.