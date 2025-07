Niecodzienna sytuacja na drodze krajowej nr 3 na Dolnym Śląsku. Policjanci patrolujący trasę między Wojcieszycami a Jelenią Górą zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.

Mężczyzna poruszał się hulajnoga elektryczną po drodze krajowej / Policja /

Funkcjonariusze, którzy we wtorek rano patrolowali drogę krajową nr 3 na odcinku między Wojcieszycami a Jelenią Górą (woj. dolnośląskie), zauważyli mężczyznę na hulajnodze elektrycznej.

Sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna - obok poruszały się samochody osobowe i ciężarowe, często z dużą prędkością. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę do kontroli.

Jak się okazało, kierującym był 35-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Mężczyzna, ignorując obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa, przemieszczał się hulajnogą elektryczną po drodze, po której poruszanie się tego typu pojazdami jest surowo zabronione.

Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym.

Hulajnoga na drodze krajowej to śmiertelne zagrożenie

Eksperci podkreślają, że hulajnoga elektryczna, mimo że jest środkiem transportu coraz częściej wykorzystywanym w miastach, nie jest pojazdem przystosowanym do poruszania się po drogach krajowych, ekspresowych ani jezdniach poza terenem zabudowanym, gdzie brakuje odpowiednich ścieżek rowerowych lub chodników.

W takich warunkach kierujący hulajnogą naraża się na poważne ryzyko potrącenia lub wypadku.

Zderzenie z pojazdem poruszającym się z prędkością 90 km/h może mieć tragiczne skutki. Ponadto obecność hulajnogi na tego typu drodze może zmusić kierowców do gwałtownego manewru, a to doprowadzić może do kolizji lub utraty panowania nad pojazdem.