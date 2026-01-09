"Prezydent zawetował bezpieczeństwo w internecie. To cios wymierzony w Polskę i Polaków" - napisał na X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do weta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Według wicepremiera nowela miała chronić przede wszystkim polskie dzieci i pozwalać na walkę z rosyjską propagandą.

Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował prezydenckie weto ustawy o bezpieczeństwie w sieci / Dawid Wolski/East News / East News

Prezydent Nawrocki poinformował w piątek o zawetowaniu kolejnych trzech ustaw. Wśród odrzuconych projektów znalazła się między innymi ustawa wdrażająca tzw. DSA (Digital Services Act). Dzięki niej w Polsce możliwe byłoby skuteczne stosowanie unijnego Aktu o usługach cyfrowych, umożliwiającego blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Prezydent Nawrocki ocenił, że regulacje wzmacniające bezpieczeństwo - zwłaszcza najmłodszych - internautów są potrzebne, jednak jego sprzeciw wzbudziły "złe wrzutki legislacyjne", zawarte w przyjętej przez parlament ustawie.

Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą (...). Wolność słowa jest prawem obywatela - stwierdził prezydent.

Prezydent "wystawił polskie dzieci na żer internetowym predatorom"

Suchej nitki na decyzji Karola Nawrockiego nie zostawił wicepremier Krzysztof Gawkowski. W ostrym wpisie na platformie X minister cyfryzacji skrytykował weto, stwierdzając:

"Prezydent zawetował bezpieczeństwo w Internecie. To cios wymierzony w Polskę i w Polaków. Karol Nawrocki wetując ustawę o usługach cyfrowych (DSA), wystawił polskie dzieci na żer internetowym predatorom. To weto to nie jest obrona wolności słowa - to klauzula bezpieczeństwa dla pedofilów i oszustów, którzy mogą czuć się w polskiej sieci bezkarni (pisownia oryginalna - przyp. RMF FM)".

Gawkowski dodał, że ustawa miała na celu przede wszystkim ochronę obywateli przed hejtem, szkodliwymi algorytmami i rosyjską propagandą.

"Wetując DSA Prezydent mówi: najpierw algorytmy, najpierw hejt, najpierw zło - dopiero potem obywatele. Wstyd!" - zakończył Krzysztof Gawkowski.