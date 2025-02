W przyszłym tygodniu do Sejmu trafi wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec minister edukacji Barbary Nowackiej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. To pokłosie słów szefowej resortu o "polskich nazistach". Barbara Nowacka za te słowa przeprosiła, tłumacząc, że było to "przejęzyczenie".

Wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji był już zapowiadany przez przewodniczącego klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Według informacji RMF FM, ostatecznie wniosek zostanie złożony w przyszłym tygodniu, w trakcie 30. posiedzenia Sejmu. Nowacka przeprasza za "przejęzyczenie" 27 stycznia minister edukacji Barbara Nowacka na międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy" zorganizowanej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, powiedziała: Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Dzień po obchodach Nowacka napisała w mediach społecznościowych: "Oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy, a polskich nazistów nie było. I jest to prawda historyczna. Również o tym wielokrotnie mówiłam w trakcie wystąpienia na konferencji w Krakowie. Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam". Kiedy głosowanie ws. wotum nieufności? Kiedy można spodziewać się głosowania w sprawie wotum nieufności wobec minister edukacji? Według procedury, głosowanie musi się odbyć nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od złożenia wniosku, jednak wcześniej zajmie się nim także sejmowa komisja. W przypadku Barbary Nowackiej będzie to sejmowa Komisja Edukacji i Nauki. Warto odnotować, że ostatnie głosowanie ws. wotum nieufności wobec minister ds. równości Katarzyny Kotuli odbyło się niemal miesiąc po złożeniu wniosku przez posłów PiS.